Krystian Lupa zdobywa „Czarodziejską górę” w Salzburgu

Ale choć w „Czarodziejskiej górze” bohaterowie umierają lub muszą umrzeć – bezsensownie tkwią w absurdalnych konwenansach. Nawet kuzynowie Hans i Joachim (Matas Dirginčius) zwracają się do siebie oficjalnie, Castorp miesiącami boi się zagadnąć do Kławdii, zaś Joachim do Marusi. Lupa, robiąc spektakl o zmiennym rytmie czasu i przełamywaniu się w ludzkich relacjach, w kontraście do Manna przyspiesza i szósty miesiąc pobytu Hansa mamy już w pierwszym kwadransie. Narrację napędza też rentgenowskie zdjęcie, gdy Hans widzi siebie jako kościotrupa. I miłość, której doktor Krokowski podczas swojego wykładu nie boi się nazwać chorobą, przejawem rozkładu.

To owe Putrefactio, czyli przejście przez proces gnilny, która niszczy zaszczepione nam przez rodziców i kulturę wzorce. Krokowski jest jak kapłan, namawiając na ekstazę niewiadomego, a nawet na upadek, bo miłość każe nam przecież porzucić strefę komfortu w spotkaniu z nieznanym człowiekiem. Krokowski brzmi jak Lupa, gdy namawia: rozbierz się ze swojego człowieka! Zaś Castorp studiuje anatomię i odrzuca przestrzeganie form. Zakochuje się w kobiecie, która irytowała go trzaskaniem drzwiami i obgryzaniem paznokcie. Ale uważa, że wszystko jest proste, gdy Castorp spętany nieśmiałością i konwenansami swojej klasy musiał czekać na wyznanie miłości w scenografii szalonej karnawałowej nocy Walpurgii, gdy Kławdia oznajmia, że się spóźnił, bo ona nazajutrz wyjeżdża.

Do tej sceny Lupa pokazywał Castorpa w pokoju jak cela, oglądaliśmy werandujących, gdy korzystał z wizualizacji – wyświetlał „Stworzenie świata” w wersji Michała Anioła z kaplicy Sykstyńskiej czy Williama Blake’a przeplatane wideo Natana Berkowicza. Sekwencja balu naznaczona szatańską czerwienią jest operowym popisem z rewią karnawałowych kostiumów Piotra Skiby, paradą postaci literackich i prawdziwych (Charlie Chaplin). Zatracają się w grze towarzyskiej, pozwalającej dobierać partnerów do szalonego tańca, w którym wszyscy się zatracają.

Alter ego Krystiana Lupy

Kławdia powraca w drugim akcie, ale z holenderskim milionerem Papperkornem (Valentinas Masalskis), który swoim bezkompromisowym zachowaniem potwierdza, że życie jest zbyt krótkie, by czekać na cud. To niemal alter ego Lupy, demaskujący kulturę jako formę zawoalowanego więzienia, z którego trzeba się wyzwolić – namawiający do życiowej odwagi.