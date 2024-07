Widowisko muzyczne połączy Joannę d’Arc i Powstanie Warszawskie

Duży rozgłos zdobył też w tym roku jego dwuczęściowy autorski spektakl w Theatre La Monnaie w Brukseli „Rivoluzione” i „Nostalgia”. To próba rozliczenia rewolucji młodzieżowej 1968 roku w Europie, zrealizowana do muzyki z oper Verdiego. Krystian Lada jest też dyrektorem programującym jednego z największych interdyscyplinarnych festiwali w Niemczech, Ruhrtriennale.

Nowa forma: opera site-specific, czyli skrojona na miarę

Motorem działań artystycznych Lady jest przekonanie, że opera to sztuka, która świetnie może wyrażać aktualne problemy świata, natomiast nie radzi sobie z tym teatr operowy jako instytucja. O swoich spektaklach mówi zaś tak: – Staram się wciągnąć widza blisko w przedstawiane sytuacje, by nie traktował bohaterów jak kukiełki pokazywane z daleka. Od pewnego czasu projektuję również scenografię do moich spektakli, bo pozwala mi to na stworzenie organicznej symbiozy całości. Moje największe fascynacje teatralne to Kantor, Grotowski, Pina Bausch – siłą takiego teatru jest metafora, która powstaje z bardzo prostych i szczerych elementów.

W to myślenie wpisuje się właśnie „D’ARC”. Jak mówi Krystian Lada, jest to opera site-specific, stworzona dla określonej przestrzeni. Powstaje spektakl chodzony, w jego trakcie publiczność podzielona na kilka grup będzie przemieszczać się ze słuchawkami na uszach do różnych miejsc na terenie muzeum i jego parku. Naturalną scenografię tworzyć będą drzewa jak w lesie pod Orleanem, kamienice jak z lat 30. XX wieku czy nowoczesne biurowce niczym w dzisiejszym Paryżu.

„D’ARC” to spektakl pokoleniowy

Jest autorem scenariusza i reżyserem „D’ARC”, ale to w rzeczywistości spektakl zbiorowy, który powstał w wyniku długich rozmów. Libretto na podstawie pamiętników artystów uczestniczących w powstańczym zrywie oraz historii Joanny d'Arc stworzyli Anka Herbut i Łukasz Barys. Autorami muzyki są Dobrawa Czocher, Teonika Rożynek, Wojciech Błażejczyk i Rafał Ryterski. Wszystkich tych twórców spaja łączność pokoleniowa. – Myśląc nad koncepcją „D’ARC”, przekonałem się, że nasze pokolenie i pokolenia wokół naszej generacji zadają sobie na nowo pytanie, co znaczy polskość i co znaczy mówić o Polsce, i czy można sobie na nowo zdefiniować takie pojęcia, jak patriotyzm, naród, narodowość, polskie pochodzenie – mówi Krystian Lada.

W „D’ARC” dodał też muzykę niezwykle utalentowanego Romana Padlewskiego, powstańca, który został ranny w walce i zmarł w połowie sierpnia 1944 roku w szpitalu na Starówce. Miał wtedy 29 lat. Będzie też „The Holy Presence of Joan d’Arc”, utwór na dziesięć wiolonczel nieznanego w Polsce kompozytora amerykańskiego Juliusa Eastmana.