Samorząd PiS zakazał Głuchowskiemu grać w „Dziadach”

W piątek 20 października Zarząd Województwa Małopolskiego z uwagi na nieusuwalną wadę procedury konkursowej, podjął decyzję o unieważnieniu rozpisanego przez siebie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Konkurs mógł zakończyć w Teatrze Słowackiego dyrekcję Krzysztofa Głuchowskiego, prześladowanego przez samorządowców Zjednoczonej Prawicy procedurą odwoławczą od ponad 600 dni.

Krzysztof Głuchowski zastępuje Jana Peszka

- Robię swoje. Czekam na powołanie nowego rządu i nowego wojewody małopolskiego, który unieważni uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, o co bezskutecznie występowałem już do dotychczasowego wojewody – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Głuchowski. - Chodzi m. in. o uchwałę tak kuriozalną jak ta, która zakazuje mi występowania w „Dziadach” Mai Kleczewskiej, gdzie w roli Senatora miewam zastępstwo za Jana Peszka. Tak: to jest nie do uwierzenia, ale mam na piśmie uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego, zakazującą mi grania Senatora w „Dziadach” z powodu rzekomej zajętości przy obowiązkach dyrektorskich. Tym zakazem Zjednoczona Prawica przyznała pośrednio, że powodem trwającego od 600 dni odwoływania mnie, nie są żadne sprawy organizacyjne, tylko niechęć wobec „Dziadów”, czyli polityczna cenzura. Oczywiście występowałem w „Dziadach” samowolnie, nie pobierając za to honorarium. Z największą radością uczyniłem to w miniony weekend, kiedy świętowaliśmy 130-lecie istnienia naszego teatru, a zespół słowami pierwszego dyrektora Tadeusza Pawlikowskiego powiedział chóralnie: „Jesteśmy”.

"Wesele" i "Pan Tadeusz" w programie

Dyrektor Krzysztof Głuchowski przypomniał też program premier tego sezonu, w którym jest „kilka teatralnych pancerników”. Na początku grudnia Jan Klata wyreżyseruje „Państwo / Der Staat” wg Platona w koprodukcji z Nationaltheater Mannheim. W styczniu Agata Duda-Gracz przygotuje spektakl „Wyspiański umiera”. - 16 marca, czyli w 123 rocznicę premiery, Maja Kleczewska pokaże „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, zaś w czerwcu Wojtek Klemm wystawi „Pana Tadeusza” Mickiewicza. Z kolei na małej scenie Iwona Kempa wyreżyseruje „Szczeliny istnienia” na podstawie słynnego eseju Jolanty Brach-Czainy.

Unieważnienie konkursu nastąpiło po tym jak przewodniczący komisji konkursowej poinformował marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego o otwartej kopercie zawierającej ofertę jednego z uczestników konkursu.