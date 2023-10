„Genialna przyjaciółka” Eleny Ferrante i prawda o Botticellim

Weźmy samą istotę mitu Zefira i Chloris, czyli gwałt boga na nimfie, jego wyrzuty sumienia i małżeństwo, zmieniające dziewczynę niechętną awansom Zefira w jego szczęśliwą małżonkę (boginię Florę). W czasach Botticellego, podobnie jak w powieści Ferrante, powszechny jest taki oto schemat stosunków męsko-damskich: mężczyzna wysoko postawiony znajduje sobie wybrankę, porywa ją i często zniewala przemocą, by w końcu uczynić z niej swoją żonę.

Spektakl Starego Teatru

Los Lili jest wariantem tego właśnie mitu, w którym kobieta może coś osiągnąć dopiero wówczas, gdy odda się we władanie (seksualne przede wszystkim) jakiemuś mężczyźnie, w tym przypadku Stefanowi Carracciemu. Jak pamiętają może widzowie krakowskiej „Genialnej przyjaciółki” w Starym Teatrze – to właśnie o małżeńskich gwałtach opowiada Lila Elenie w pierwszej scenie spektaklu. To właśnie piekło kobiet w popłochu opuszcza Elena Greco, nie chcąc zostawić w nim Lili, błagającej ją w końcowej scenie we foyer teatru, żeby stąd uciekała i nie oglądała się za siebie, bo „zniknie”.

W krakowskim spektaklu Neapol był piekłem, w którym kobiety są brane siłą przez miejscowego Hadesa, by potem mogły grać u jego boku rolę lokalnej Persefony. W hamburskim przedstawieniu, opowiadającym o bohaterkach kilkanaście lat później, Neapol ciągle jest królestwem podziemi, do którego Elena musi wrócić, bo skosztowała tu przed laty owocu miłosnego granatu Nina. By przetrwać, musi opowiedzieć o swoim życiu (i innych neapolitańskich kobiet) tak, żeby ta opowieść ją ocaliła i dała jej poczucie jakiejkolwiek sprawczości.

W końcu została pisarką, której twórczość jest znana i czytana, więc opowieść to jedyne, co dziś ma. Ta jej „herstory” opiera się na toposie „powrotu do kraju lat dziecinnych” oraz wątku „powrotu do ukochanej matki”, ale zastana rzeczywistość nie jest tak baśniowa, jak Elena sobie wyobraża.

Może dlatego tuż po jej powrocie do Neapolu Marciniak każą obu bohaterkom interpretować obraz Botticellego, zawieszony w nowym mieszkaniu. We wspomnianej już scenie babskiego wieczoru Elena w pełni oddaje się jego euforycznej, wiosennej radości, o czym świadczy jej interpretacja: w centralnej postaci widzi Wenus, dostrzega Gracje (Czystość, Piękno i Rozkosz) oraz Merkurego, który znad jej świata przegania chmury.

Zwraca wreszcie uwagę na fakt, że Wenus przypomina Matkę Boską, umieszczoną na tle drzew, niczym w absydzie. Dużo to mówi o jej stosunku do nowego życia w Neapolu: czuje się Wiosną, panią „ogrodu miłości”, nie widząc, że jej osobisty „Merkury” zajmuje się już inną „Gracją”, w którą ślepy Amor wymierzył właśnie swój łuk.