„Podjęte przez Konstantego Radziwiłła wobec miejskiego teatru działania są nieuzasadnione i po prostu skandaliczne. Zaskarżymy jego decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Cenzura nie przejdzie. Wolna kultura się obroni. Głęboko w to wierzę” – zaznaczył we wpisie opublikowanym na Facebooku Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy skomentował w ten sposób decyzję wojewody mazowieckiego o odwołaniu Moniki Strzępki, dyrektorki Teatru Dramatycznego w Warszawie.