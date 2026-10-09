Strategia NATO wobec wojny Rosji przeciwko Ukrainie, polsko-norweskie partnerstwo, współpraca nordycko-bałtycko-polska oraz rosnące zaangażowanie państw Zatoki Perskiej – to najważniejsze tematy tegorocznego Warsaw Security Forum.W otwierającym panelu tegorocznej edycji udział wezmą premierzy Polski, Norwegii i Litwy, a perspektywę Ukrainy przedstawi Prezydent Wołodymyr Zełenski, który połączy się z uczestnikami Forum online. 12–13 października Warszawa zgromadzi ponad 2500 kluczowych przedstawicieli świata polityki, wojska, dyplomacji i ekspertów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy będą rozmawiać o przyszłości bezpieczeństwa i kierunkach zmian w globalnym układzie sił.

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W Forum wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz Polski, w tym Premier Donald Tusk, Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański. W tegorocznej edycji aktywnie zaangażowana będzie również Kancelaria Prezydenta RP, reprezentowana przez Ministra Marcina Przydacza oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego. Tak szeroka reprezentacja polskich władz podkreśla rangę Forum jako kluczowego miejsca debaty o europejskiej polityce bezpieczeństwa oraz rolę Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa regionu.

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Generał Grynkewich i Teoria Zwycięstwa NATO

Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Warsaw Security Forum będzie wystąpienie Gen. Alexusa Grynkewicha, który od ubiegłego roku pełni w NATO funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR). Generał po raz pierwszy publicznie przedstawi Teorię Zwycięstwa nad Rosją - strategię, która w ostatnich miesiącach była omawiana wyłącznie na najwyższym szczeblu Komitetu Wojskowego NATO. Prezentacja otworzy dyskusję o przyszłości wojny, jej konsekwencjach dla bezpieczeństwa Europy oraz kierunkach rozwoju zdolności Sojuszu.

W wydarzeniu wezmą udział również Zastępczyni Sekretarza Generalnego NATO Radmiła Shekerinska oraz Adm. Giuseppe Cavo Dragone, Przewodniczący Komitetu Wojskowego. Obecność tak wysokiej rangi przedstawicieli politycznego i wojskowego kierownictwa Sojuszu podkreśla wyjątkową rangę tegorocznego Forum i znaczenie Warszawy jako miejsca debaty o przyszłości bezpieczeństwa międzynarodowego.

- Koncepcja Gen. Grynkewicha odpowiada na kluczowe pytanie: co musi się wydarzyć, aby Sojusz był gotowy na konfl ikt wysokiej intensywności? Jednym z najważniejszych elementów tej strategii jest rok 2029 – wskazywany jako kluczowy horyzont czasowy dla przygotowania europejskich i amerykańskich sił do przyszłych wyzwań. Podczas Warsaw Security Forum Gen. Grynkewich po raz pierwszy ujawni, dlaczego właśnie ta data ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i przyszłości Sojuszu - podkreśla Prof. Katarzyna Pisarska, Przewodnicząca Warsaw Security Forum.

Foto: mat. pras.

Teoria Zwycięstwa oznacza zmianę myślenia o przyszłości wojny — od samego odstraszania do budowania realnych zdolności do jej wygrania. Jej sednem jest stworzenie potencjału militarnego i przemysłowego, który pozwoli Sojuszowi nie tylko skutecznie odpowiedzieć na agresję, ale także stworzyć warunki, w których kontynuowanie konfl iktu przez przeciwnika stanie się nieopłacalne. Koncepcja ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu długoterminowej zmiany środowiska bezpieczeństwa w Europie spowodowanej wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

Siła współpracy nordycko-bałtycko-polskiej

Norwegia jest w tym roku Krajem Partnerskim Warsaw Security Forum, co znajdzie odzwierciedlenie w silnej obecności norweskiej delegacji na tegorocznym wydarzeniu. Do Warszawy przyjedzie Premier Jonas Gahr Støre, a także przedstawiciele władz w Oslo, w tym ministrowie spraw zagranicznych, obrony i klimatu. Ich udział wpisuje się w szerszy wymiar współpracy nordycko-bałtycko-polskiej, której poświęcony jest tegoroczny Raport WSF. Raport pokazuje, że państwa regionu coraz ściślej łączą swoje potencjały w obszarze bezpieczeństwa, obronności, energetyki i odporności, budując wspólną odpowiedź na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa.

W ten regionalny wymiar Forum wpisuje się również obecność Premiera Litwy Mindaugasa Sinkevičiusa w panelu otwierającym konferencję. Współpraca państw nordyckich, bałtyckich i Polski nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wzmacniania północnej i wschodniej fl anki NATO oraz budowania długofalowej architektury bezpieczeństwa Europy.

Od Kijowa po Teheran

Ukraina, której opór od ponad czterech lat kształtuje europejskie myślenie o bezpieczeństwie, zajmie w programie tegorocznego Forum szczególne miejsce. Z uczestnikami połączy się Prezydent Wołodymyr Zełenski, którego przywództwo w czasie wojny stało się dla Europy symbolem determinacji w obronie suwerenności i wolności. Liczna delegacja z Kijowa będzie obecna na Forum pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy. Minister przywiezie do Warszawy blisko trzymetrowy jednokierunkowy dron uderzeniowy, wykorzystywany przez Rosję do codziennych ataków na ukraińskie miasta. Podczas konferencji uczestnicy będą dyskutować o sposobach ograniczenia Rosji zdolności produkcyjnej bezzałogowców, szczególnie, że aż w 80% składają się one z komponentów zachodnich.

Zarówno wojna Rosji przeciwko Ukrainie, jak i rosnące napięcia wokół Iranu oraz stabilności Bliskiego Wschodu przestały być kryzysami wyłącznie lokalnymi. Wywołują globalne wstrząsy, bezpośrednio rzutując na bezpieczeństwo energetyczne, stabilność

globalnych szlaków transportowych, handel, dostawy surowców oraz przyszły układ sił. W tej dynamicznej sytuacji politycznej państwa Zatoki Perskiej stają się dla Europy niezbędnymi partnerami w rozmowach o stabilizacji regionu i dostawach energii, podczas gdy europejska architektura bezpieczeństwa staje się coraz ważniejszym elementem globalnej strategii państw Bliskiego Wschodu.

Program tegorocznego Forum odpowiada na tę zależność. Udział delegacji wysokiego szczebla z Arabii Saudyjskiej i Kataru odzwierciedla strategiczne znaczenie relacji europejsko-arabskich. Spotkanie w stolicy Polski stanie się okazją do otwartego dialogu na temat kluczowych wyzwań geopolitycznych.

Warsaw Security Forum 2026 odbędzie się 12–13 października w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 2500 uczestników z 90 państw, w tym przedstawiciele rządów, parlamentów, NATO i Unii Europejskiej, sił zbrojnych, przemysłu obronnego, organizacji międzynarodowych oraz środowisk eksperckich. Forum ma charakter zamknięty i jest skierowane do wyselekcjonowanej grupy międzynarodowych uczestników, tworząc przestrzeń do bezpośredniej wymiany opinii i rozmów na najwyższym szczeblu o bezpieczeństwie, obronności i przyszłości Europy.

Informacje redakcyjne

Roczny Raport WSF 2026 dostępny jest do pobrania pod adresem warsawsecurityforum.org/wsf-2026/report/.

Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, https://pulaski.pl/.

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