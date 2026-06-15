Choć mucha śrubowa (podgatunek muchówki) naturalnie występuje w Ameryce Południowej, od 2023 r. przesuwa się na północ. W odpowiedzi na to zagrożenie już w lipcu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych zamknięto wszystkie południowe przejścia graniczne dla handlu żywym inwentarzem.

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Kolejne zakażenia larwą muchy śrubowej w USA. W Teksasie ogłoszono stan klęski żywiołowej

Jak podało w niedzielę radio publiczne w Teksasie, w tym stanie potwierdzono 11 przypadków, a dodatkowo jeden w Nowym Meksyku. Ostatni zdiagnozowano u owcy w hrabstwie Sutton, ok. 217 km na północny zachód od San Antonio. Pasożyt atakuje zwierzęta stałocieplne (bydło, owce, kozy, dziką zwierzynę, zwierzęta domowe), a w rzadkich przypadkach również ludzi. W przeciwieństwie do innych larw muchówek, larwy tego podgatunku żywią się żywym mięsem, drążąc bolesne rany.

Gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił stan klęski żywiołowej dla wszystkich 254 hrabstw. Trwają działania nadzorcze, testy oraz wypuszczanie milionów wysterylizowanych samców muchówek, co ma na celu powstrzymanie rozrodu i ograniczenie populacji szkodnika. Właściciele zwierząt są wzywani do ich regularnego kontrolowania i natychmiastowego zgłaszania podejrzeń weterynarzom.

Portal „The Hill” ostrzega przed katastrofą gospodarczą spowodowaną inwazją larw muchy śrubowej w Teksasie

Portal „The Hill” ostrzegał wcześniej, że niekontrolowana inwazja w Teksasie, gdzie hoduje się najwięcej bydła w USA, doprowadziłaby tam do katastrofy gospodarczej. Według szacunków roczne straty mogłyby sięgnąć 1,8 mld dol.

Urzędnicy uspokajają, że odpowiednio przygotowane mięso jest bezpieczne do spożycia. Pasożyt nie rozprzestrzenia się poprzez produkty odzwierzęce.