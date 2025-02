05:21 Żytomierz funduje drony ukraińskiej armii

Rada miejska Żytomierza poinformowała o przekazaniu dronów jednostkom walczącym na froncie. Zakup dronów został sfinansowany z budżetu miasta.



04:43 W 2024 roku ukraińska straż graniczna odmówiła odprawienia na granicy 59 tys. osób

Andrij Demczenko, rzecznik straży granicznej Ukrainy podał, że w 2024 rok funkcjonariusze straży granicznej zawrócili na granicy 59 tys. osób, które próbowały wyjechać z Ukrainy bez posiadania uprawniających ich do tego dokumentów. Obecnie – jak dodał - każdego dnia na granicy zawracanych jest ok. 100 osób, które próbują ją przekroczyć bez uprawniających do tego dokumentów.



04:40 Charków był w nocy celem ataku dronów-kamikadze

Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował o ataku na jedną z dzielnic miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach.



04:39 Nocny atak dronów na Ukrainę

W nocy Ukraina była atakowana przez rosyjskie drony-kamikadze. Celem ataku był m.in. Kijów – alarm powietrzny w ukraińskiej stolic trwał 2 godziny i 16 minut.

04:36 W obwodzie donieckim, w strefie działań wojennych, pozostaje 216 dzieci

Przedstawiciel władz obwodu donieckiego poinformował, że w strefie określonej jako strefa działań wojennych przebywa obecnie ok. 43 tys. cywilów, w tym 216 dzieci.



04:30 Rosja gotowa na „twarde negocjacje” z USA

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa jest otwarta na dialog z Waszyngtonem i jest gotowa na „twarde negocjacje”, ale – jak dodał - pierwszy krok, jeśli chodzi o normalizowanie relacji, musi być podjęty przez USA. Według Riabkowa Rosja „odzyskała swoje miejsce w światowej polityce” pomimo „planów administracji Joe Bidena, który promował liberalno-globalistyczny 'oparty na prawie ład międzynarodowy', by zadać 'strategiczną porażkę' Moskwie w wojnie hybrydowej do 'ostatniego Ukraińca'”. Teraz – jak mówił - USA muszą podjąć „pierwszy krok w stronę normalizacji relacji dwustronnych, co oznacza negocjacje prowadzone na zasadzie obustronnego szacunku i równości”. Riabkow zwrócił uwagę, że w negocjacjach takich musi być uwzględniona sytuacja na froncie na Ukrainie, a także „narodowe interesy Rosji, określone przez historię i geografię”.

04:28 Donald Trump informuje o rekordowej liczbie rekrutów wcielonych do armii USA w grudniu

- Grudzień był najbardziej udanym miesiącem od niemal 15 lat – poinformował Donald Trump mówiąc o liczbie ochotników zgłaszających się do służby w armii USA. Z jego słów wynikało, że w grudniu, każdego dnia, w szeregi amerykańskiej armii wstępowało po ok. 350 osób.

04:24 Rosjanie informują o śmierci w walkach na Ukrainie „brytyjskiego najemnika”

Christopher Edward Walker, 40-letni Brytyjczyk, miał zginąć w walkach na Ukrainie - poinformował przedstawiciel rosyjskiego zgrupowania „Zachód” Iwan Bigma. Walker, według jego komunikatu, walczył na Ukrainie od lipca 2023 roku. Brytyjczyk został przez Rosjan określony mianem „najemnika”.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie 5 lutego

Tak wyglądała sytuacja na froncie 5 lutego Foto: PAP

