Obecnie północnokoreańskie pociski balistyczne wystrzeliwane przez rosyjską armię spadają w odległości 50-100 metrów od celu, co ma być znaczącą poprawą jeśli chodzi o ich celność. Ukraińskie źródła cytowane przez Reuters wskazują, że może to świadczyć o tym, że Korea Północna wykorzystuje doświadczenia z Ukrainy do doskonalenia swoich systemów uzbrojenia.



Korea Północna zmieniła coś w swoich pociskach pod wpływem doświadczeń z Ukrainy

Źródło w ukraińskiej armii podaje, że zwiększoną celność odnotowano w przypadku ponad 20 północnokoreańskich pocisków, których Rosja użyła do ataków na Ukrainę w ostatnich kilku tygodniach. Potwierdza to źródło w ukraińskich władzach.



Korea Północna – w ramach współpracy wojskowej z Rosją - dostarcza Moskwie przede wszystkim amunicję artyleryjską a także pociski balistyczne KN-23/KN-24.



Yang Uk, ekspert ds. broni z Seulu zauważa, że poprawa celności północnokoreańskich pocisków to niepokojący sygnał ze względu na rosnące zagrożenie dla sił południowokoreańskich, japońskich i amerykańskich w rejonie Półwyspu Koreańskiego. Istnieje też możliwość, że Pjongjang zacznie sprzedawać zmodernizowaną broń rakietową organizacjom zbrojnym w różnych częściach świata. - To może mieć duży wpływ na stabilność w regionie i na świecie – twierdzi rozmówca agencji Reutera.