07:02 Wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego na Połtawę

Rosyjska rakieta uderzyła w budynek mieszkalny w mieście Połtawa nad ranem 1 lutego, zabijając co najmniej 12 osób, w tym dwoje dzieci – poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

07:01 Inicjatywa Macrona o wysłaniu europejskich sił na Ukrainę nabiera kształtów

Propozycja prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotycząca wysłania sił europejskich do Ukrainy w celu powstrzymania rosyjskiej agresji nabiera kształtów, ale pozostaje wiele pytań dotyczących struktury dowodzenia i kontroli, liczby żołnierzy i ich pozycji – mówi prezydent Zełenski.

06:59 Holandia rozważa przyznanie Ukraińcom długoterminowych zezwoleń na pobyt

Holenderskie władze rozważają udzielenie długoterminowych zezwoleń na pobyt Ukraińcom, którzy posiadają status ochrony czasowej, pracują i płacą podatki – informuje „De Telegraaf”.

Na szczeblu europejskim uzgodniono, że Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny z powodu wojny, mogą przebywać na terytorium krajów, które ich przyjęły, przez ponad rok, do marca 2026 roku. Nie wiadomo jednak, czy wojna zakończy się do tego czasu.

06:58 Zełenski: Rozmowy USA-Rosja bez udziału Ukrainy są niebezpieczne dla wszystkich

Prezydent Ukrainy uważa, że Zjednoczone nie powinny rozmawiać o wojnie z Rosją bez udziału przedstawicieli jego kraju. - Stany Zjednoczone i Rosja mogą mieć własne stosunki, ale rozmowa o Ukrainie bez nas jest bardzo niebezpieczna dla wszystkich - powiedział w wywiadzie dla agencji AP.

06:56 Charków: Dron zaatakował miasto. Potężny pożar

Pożar wybuchł w centrum Charkowa po tym, jak rosyjski dron uderzył w centrum miasta. Ogień zajął obszar około 2000 metrów kwadratowych.