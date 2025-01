04:34 Obywatel Ukrainy skazany, in absentia, na 15 lat więzienia za walkę po stronie rosyjskiej

Skazany to 35-letni Ukrainiec, pochodzący z obwodu czerkaskiego, który walczył po stronie prorosyjskich separatystów w Donbasie od 2017 roku. Po wybuchu wojny mężczyzna brał udział w walkach o Bachmut i szturmie na zakłady Azowstal w Mariupolu.



04:32 W nocy rosyjskie drony atakowały południową, północną i środkową Ukrainę

Alarm powietrzny na Ukrainie zakończył się tuż po czwartej w nocy czasu lokalnego.



04:28 Małżeństwo z obwodu sumskiego zbierało dla Rosjan informacje o pozycjach ukraińskiej obrony przeciwlotniczej

Prokuratura z obwodu sumskiego oskarżyła 53-letnią kobietę i jej 59-letniego męża o zbieranie informacji na temat rozmieszczenia sprzętu do walki radioelektronicznej i zestawów obrony przeciwlotniczej w obwodach sumskim i charkowskim. Kobieta nawiązała wcześniej kontakt z rosyjskimi służbami specjalnymi za pośrednictwem jednego z komunikatorów.



04:24 Specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Rosji i Ukrainy zapowiada, że wojna zakończy się w „bliskiej przyszłości”

Gen. Keith Kellogg, wyznaczony przez prezydenta-elekta Donalda Trumpa jako specjalny wysłannik ds. Rosji i Ukrainy uważa, że wojna na Ukrainie zakończy się w „bliskiej przyszłości”. Jego zdaniem administracja Trumpa „stworzy warunki, w których prezydent USA będzie w stanie rozmawiać zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim”. Jak dodał wierzy, że „osiągną oni akceptowalne rozwiązanie” konfliktu w najbliższej przyszłości. Jednocześnie Kellogg, w rozmowie z Fox News stwierdził, że rozwiązanie to musi być „trwałe” i musi oznaczać zakończenie konfliktu. - Trump nie zamierza oddać niczego Putinowi i Rosjanom, chce ocalić Ukrainę, jej suwerenność - podkreślił Kellogg. Za błąd Joe Bidena uznał on to, że obecny prezydent USA ani razu nie rozmawiał z Władimirem Putinem po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.



04:21 Władimir Putin weźmie udział w posiedzeniu rosyjskiego rządu

9 stycznia Władimir Putin spotka się z członkami rosyjskiego rządu w formule wideokonferencji – poinformował Kreml. Głównym tematem dyskusji ma być „uruchomienie nowych, ogólnokrajowych projektów” - czytamy w komunikacie.



04:18 Rosjanie informują o natarciu sił pancernych zgrupowania „Południe” po zajęciu Kurachowego

Z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji wynika, że grupy uderzeniowe wspierane przez siły pancerne posuwają się naprzód po zajęciu miasteczka Kurachowe w obwodzie donieckim. Kurachowe miało zostać zajęte przez Rosjan 6 stycznia. Z komunikatu resortu obrony Rosji wynika, że nacierający niszczą umocnione pozycje ukraińskich obrońców.



04:17 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1050 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1050 dniu wojny

