Czytaj więcej Transport Niebo nad Rosją bardzo niebezpieczne. A będzie jeszcze gorzej Tuż po inwazji na Ukrainę Rosjanie zamknęli część przestrzeni powietrznej dla lotnictwa cywilnego tuż przy granicy z zaatakowanym krajem. Reszta nieba miała być bezpieczna, ale dostępna tylko dla przyjaciół.

Z kolei Air Serbia, czyli jedna z dwóch ostatnich linii lotniczych (oprócz Turkish Airlines), które latają do Rosji, zawiesza do końca sezonu zimowego (czyli do 29 marca 2025) połączenia z Belgradu do Soczi i Kazania. Serbowie nie podali powodów tej decyzji, można jednak przypuszczać, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo, ponieważ południe Rosji pozostaje w zasięgu ukraińskich dronów, więc często ta przestrzeń jest zamykana.

Kazachowie dopuścili Rosjan do śledztwa. Azerowie ich wcześniej zablokowali

Nadal nie zostały podane do publicznej wiadomości treści odczytu z czarnych skrzynek E-190 ostrzelanego 25 grudnia. W ich otwieraniu brali udział Azerowie, Brazylijczycy, Kazachowie i Turcy.

Prezydent Azerbejdżanu, Ilham Alijew informował, że są już one dostępne dla osób upoważnionych i zostały skierowane do azerskiej prokuratury. Kategorycznie jednak odmówił Rosjanom dostępu do śledztwa. Uznał, że mogliby oni próbować wpłynąć na ostateczny werdykt. I nakazał im przeprosić rodziny ofiar oraz wypłacić odszkodowanie.

Czytaj więcej Transport Azerbejdżan żąda od Kremla odszkodowań za strącenie samolotu azerskich linii Rosja musi ukarać winnych i wypłacić odszkodowania Azerbejdżanowi, pasażerom i członkom załogi rozbitego samolotu Azerbaijan Airlines, zapowiedział prezydent Azerbejdżanu. Dodał, że maszyna została trafiona w rosyjskiej przestrzeni powietrznej i to Rosja ponosi za to winę. Są też pytania o brak zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Groznym, jeżeli rzeczywiście był tam atak dronow.

Tymczasem Rosjanie uzyskali wsparcie ze strony Kazachów, którzy — z racji tego, że do katastrofy doszło na terytorium tego kraju, mają dostęp do wyników badania „czarnych skrzynek” przeprowadzonego w Brazylii.