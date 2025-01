„Drogi Naczelny Wódz Kim (Dzong Un) nakazał nam w żaden sposób nie umniejszać honoru ojczyzny, okazując jednocześnie siłę i waleczność” - wyznał. „Podczas pracy w koszarach myślałem, że nikt mnie nie widzi i schowałem do kieszeni rzeczy Rosjan. Moja wina, że ​​nie zastosowałem się do rozkazu naczelnego wodza i ukradłem rzecz należącą do innego kraju. Może to mieć poważne konsekwencje dla naszych dowódców. Nie będę już handlować cudzymi rzeczami. Bohatersko wyjdę do przodu i zniszczę wrogów” - brzmi fragment notatki, którą publikują Siły Operacji Specjalnych Ukrainy.

Jak podało biuro prasowe Służb Operacji Specjalnych, w jednej z notatek północnokoreański oficer pisze, że żałuje także za przestępstwa, których dopuścił się w Korei Północnej. „Nie powstrzymało go to od popełnienia nowego przestępstwa w Rosji” - skomentowano w informacji SOF.

Jak dodano, północnokoreańskim żołnierzom przed wyjazdem na front mówi się, że w ten sposób „chronią ojczyznę” i zyskują możliwość „odpokutowania za swoje występki przed krajem”.

Koreańczyk nie ujawnił w swoich notatkach, co dokładnie ukradł, ale z dalszych wpisów wynika, że został zdemaskowany.