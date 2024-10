Rozbita głowa prezydenta Brazylii i rosyjska wizja świata

Co Putin chce osiągnąć w Kazaniu

W Kazaniu Putin będzie się starał ponownie namówić pozostałe państwa do utworzenia alternatywy bankowej sieci SWIFT, co miałoby uniemożliwić nakładanie sankcji na poszczególne kraje. Najważniejszy jest tu głos Chin, a one na razie zgadzają się na to, choć pod warunkiem, że wszyscy przyłączą się do ich sieci międzybankowej. Rosja się wymiguje, nie chcąc aż tak uzależniać się od Pekinu. Na pewno nie zgodzą się na to Indie.

Jednocześnie spotkania liderów państw w Kazaniu będą okazją do szerzenia rosyjskiej propagandy na temat wojny z Ukrainą, co źle wróży Kijowowi. Sam prezydent da Silva, który nie przyjedzie do Rosji, konsekwentnie uchyla się od udzielania pomocy Ukrainie, jednocześnie propagując chińską „inicjatywę pokojową” dążącą do zawieszenia broni na obecnej linii frontu.

Ukraina może jednak przypomnieć o sobie prezydentom w Kazaniu. Tamtejsze lotnisko było już kilkakrotnie atakowane przez ukraińskie drony.