W marcu 2021 r. Biden ogłosił, że to Harris będzie przewodzić działaniom podejmowanym z Meksykiem i krajami Ameryki Środkowej w celu rozwiązania problemu nielegalnej imigracji. Teraz podchwytują to Republikanie, twierdząc, że nie poradziła sobie z powstrzymaniem napływu milionów migrantów nielegalnie przedostających się do Stanów Zjednoczonych, choć nigdy nie była bezpośrednio odpowiedzialna za zabezpieczenie południowej granicy.

- Kamala Harris jest niekompetentna. Udowodniła, że ​​jest najsłabszym, najgorszym wiceprezydentem w historii i w 100 proc. popierała Joe Bidena w każdej katastrofalnej polityce, którą wdrożył w ciągu ostatnich czterech lat – powiedziała Karoline Leavitt, rzeczniczka kampanii Trumpa.

Czytaj więcej Polityka Po debacie Biden - Trump wśród demokratów panuje popłoch Podczas prezydenckiej debaty Joe Biden miał udowodnić, że mimo podeszłego wieku wciąż jest zdolny do sprawowania władzy. Nie udało mu się.

Sztab Bidena odpiera krytykę ze strony Republikanów, ale nie odnosi się do ewentualnego planu, by to Harris startowała w wyborach. - Wiceprezydent Harris jest dumna, że ​​jest kandydatką na wiceprezydenta u boku prezydenta Bidena — powiedział Rhyan Lake, rzecznik kampanii Harris.

Corey Lewandowski, wieloletni doradca Trumpa, powiedział agencji Reuters, że Harris jest "politycznie wrażliwa" ze względu na swoją rolę w rozwiązywaniu problemu nielegalnej imigracji, a także inne kwestie.