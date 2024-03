FSB opublikowała nagranie z akcji próby zatrzymania mężczyzny. Na ujęciu z drona widać mężczyznę wchodzącego do budynku gospodarczego. Następnie w pobliże budynku podjeżdża furgonetka, a do środka wchodzi grupa uzbrojonych funkcjonariuszy w mundurach Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Rozlegają się krzyki, a po chwili strzały. Następnie na nagraniu widać leżące na betonowej posadzce ciało mężczyzny. Z materiału wynika, że do pomieszczenia sprowadzono później sapera z FSB.

FSB twierdzi, że mężczyzna miał ładunek wybuchowy

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że "działając zgodnie z instrukcjami swoich opiekunów" Białorusin "wyciągnął z przygotowanego dla niego schowka ładunek wybuchowy domowej roboty w celu wysadzenia jednego z budynków administracyjnych miasta Ołoniec" w północno-zachodniej Rosji. "Podczas zatrzymania sprawca otworzył ogień do sił bezpieczeństwa i został zneutralizowany. Stróże prawa i cywile nie odnieśli obrażeń" - brzmi komunikat FSB.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski generał grozi "wojną na dużą skalę w Europie" Gen. Władimir Zarudnicki, komendant rosyjskiej Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego, na łamach wydawanej przez resort obrony Rosji "Myśli wojskowej" ostrzega przed eskalacją do jakiej może dojść w czasie wojny na Ukrainie.

Rosyjskie służby podały też, że na miejscu akcji zabezpieczono gotowy do użycia improwizowany ładunek wybuchowy (IED) z materiałem wybuchowym produkcji brytyjskiej i detonatorem produkcji amerykańskiej, a także pistolet i amunicję. "Wszczęto postępowanie karne w sprawie przygotowań do ataku terrorystycznego" - czytamy.