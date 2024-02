Gołąb zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa zwolniony po ośmiu miesiącach

W maju 2023 r. policjanci znaleźli w Bombaju gołębia. Ptak miał napis na skrzydłach, ale wiadomość była nieczytelna. Władze podejrzewały, że był on wykorzystywany do szpiegowania.

Zwierzą zostało odesłane do miejscowego szpitala weterynaryjnego w celu zbadania i na czas prowadzenia śledztwa.



Gołąb przebywał w placówce przez kilka miesięcy, po czym jego pracownicy skierowali do policji zapytanie, czy mogą wypuścić ptaka, ponieważ jest zdrowy i nie ma powodu, by przetrzymywać go w klatce.



Ponieważ szpital nie doczekał się odpowiedzi, w sprawę zaangażował się indyjski oddział organizacji PETA (People for the Ethical Treatment of Animals - Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt – międzynarodowa organizacja non-profit walcząca o prawa zwierząt). Policja ostatecznie poinformowała szpital, że ptaka można wypuścić.