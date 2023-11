04:46 MSW Ukrainy prowadzi śledztwo ws. tragicznej śmierci asystenta głównodowodzącego ukraińskiej armii

Major Hennadij Czastiakowa zginął otwierając urodzinowy prezent otrzymany od jednego z kolegów-żołnierzy. W pudełku, które rozpakował, znalazły się m.in. zachodnie granaty. Jak pisze na swoim kanale w serwisie Telegram Ihor Kłymenko, szef MSW Ukrainy, syn Czastiakowa miał wziąć od ojca granat i zaczął bawić się zawleczką. W pewnym momencie ojciec odebrał dziecku granat i wtedy zawleczka miała wylecieć, doprowadzając do eksplozji. W wyniku wybuchu major Czastiakow zginął, a 13-latek został ranny. W mieszkaniu znaleziono jeszcze pięć innych granatów, które zostaną zbadane.



04:41 Irlandia chce spowolnić napływ do kraju imigrantów z Ukrainy

Premier Irlandii, Leo Varadkar zapowiedział, że jego kraj zamierza wprowadzić do końca 2023 roku obowiązek wnoszenia opłat przez Ukraińców za zakwaterowanie, a także zmienić system przyznawanych imigrantom z Ukrainy świadczeń socjalnych, tak aby zachęcać Ukraińców w Irlandii do podejmowania zatrudnienia. - Ukraińcy nadal będą mile widziani. Żaden Ukrainiec przyjeżdżający do Irlandii nie będzie zawrócony. Jednak sytuacja obecnie jest taka, że jest ich bardzo dużo - mówił Varadkar wskazując, że w Irlandii zaczyna brakować miejsc zakwaterowania dla imigrantów. Dane irlandzkiego rządu wskazują, że co tydzień do Irlandii przybywa 500-800 Ukraińców, a jedna trzecia z nich wcześniej zwróciła się z prośbą o tymczasową ochronę w innym europejskim kraju.



04:37 MSZ Rosji ogłosiło, że Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie jest dla Rosji historią

W wydanym komunikacie MSZ Rosji ogłosiło, że proces wycofywania się Rosji z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, zakończył się o północy, 7 listopada. W komunikacie czytamy, że od tej chwili "ten międzynarodowy dokument prawny, którego ważność została zawieszona przez Rosję w 2007 roku, ostatecznie stał się dla Rosji historią".



04:34 Rosyjski prokurator generalny przyjechał do Chin

W chińskim Xi'an Igor Krasnow weźmie udział w spotkaniu prokuratorów generalnych państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a także odbędzie rozmowy dwustronne z prokuratorami generalnymi Chin, Iranu i Mongolii.



04:28 W nocy nad Morzem Czarnym i Krymem rosyjska obrona powietrzna strąciła 17 dronów

Dziewięć dronów miało zostać zniszczonych przez zestawy obrony przeciwlotniczej, a osiem - przez systemy walki radioelektronicznej - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Obrony Rosji. Wcześniej o zestrzeleniu pięciu dronów nad Morzem Czarnym przez zestawy przeciwlotnicze informował szef okupacyjnych władz Sewastopola, Michaił Razwożajew. Szczątki jednego z dronów miały spaść na budynek mieszkalny.



