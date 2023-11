05:18 W niedzielę wieczorem Rosjanie ostrzelali Chersoń

W wyniku ostrzału pięć osób musiało zostać hospitalizowanych - podaje Roman Mroczko, szef miejskiej administracji wojskowej.



04:43 Zełenski wzywa Ukraińców do jedności

- Musimy ochronić Ukrainę. I ochronimy ją - nie mam co do tego wątpliwości. Wiara w Ukrainę oznacza świadomość, że Ukraina i Ukraińcy mogą zachować swoją niepodległość, zachowamy ją i odzyskamy co nasze - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. - Ale, tak jak po 24 lutego (2022 roku), możemy to zrobić razem - i tylko razem, w jedności, dbając o państwo, o sąsiadów, o Ukraińców, niezależnie od tego gdzie są. Zachowanie jedności społeczeństwa jest najważniejsze - dodał.



04:41 W wieczornym ataku dronów na Odessę uszkodzony został budynek Muzeum Sztuki

W wyniku ataku rannych zostało pięć osób.



04:36 Brak pracy i ogrzewania w okupowanym przez Rosjan Siewierodoniecku

Rosjanie nie byli w stanie przygotować okupowanego Siewierodoniecka do sezonu grzewczego, a jednocześnie zmniejszają ilość pomocy humanitarnej trafiającej do mieszkańców miasta - alarmuje Roman Własenko, szef siewierodonieckiej miejskiej administracji wojskowej. Ze słów Własenki wynika, że do Siewierodoniecka trafia coraz mniej pomocy humanitarnej od władz Rosji, a także różnego rodzaju organizacji pomocowych, a jednocześnie w mieście nadal nie ma ogrzewania i brakuje pracy, co pozbawia zwłaszcza młodych ludzi środków do życia. Dlatego z zamieszkiwanego wciąż przez ok. 30 tysięcy osób Siewierodoniecka wiele osób stara się wyjechać przed rozpoczęciem zimy. Mieszkańcy próbują też opuścić inne okupowane miasta w obwodzie ługańskim - Lisiczańsk i Rubiżne.



04:33 Były prezydent Czech, Miloš Zeman przyznał, że mylił się co do Władimira Putina

Zeman powiedział w rozmowie z telewizją Nova TV stwierdził, że jego "największą porażką (jako prezydenta) była całkowita pomyłka co do Władimira Putina". - Tylko głupia osoba mogła popełnić tak tragiczny błąd jak inwazja na Ukrainę - stwierdził Zeman. Były czeski prezydent dodał, że rosyjska inwazja na Ukrainę przynosi straty nie tylko Ukrainie, ale też Rosji. - Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Putin jest człowiekiem, który szkodzi własnemu krajowi - ocenił były czeski prezydent.



04:30 Rosyjskie lotnictwo zaatakowało magazyn z dronami w Syrii

Wadim Kulit, zastępca szefa rosyjskiego Centrum Koordynacyjnego ds. Pojednania Walczących Stron w Syrii poinformował, że rosyjskie lotnictwo zaatakowało w prowincji Idlib magazyn z dronami, należącymi do bojowników atakujących pozycje syryjskiej armii.



