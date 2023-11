Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 622 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z poniedziałku na wtorek nad Morzem Czarnym i Krymem Rosjanie strącili 17 dronów.

- To znaczące - kolejne źródło rosyjskiego terroru wobec Ukrainy zostało wyeliminowane - podkreślił Zełenski.



Ukraińcy trafili jeden z najnowocześniejszych rosyjskich okrętów

Tym samym prezydent Ukrainy potwierdził wcześniejsze doniesienia o trafieniu przez Ukraińców rosyjskiego okrętu rakietowego „Askold” projektu 22800 typu „Karakurt”. To jeden z najnowocześniejszych rosyjskich okrętów - do 2023 roku do służby miały wejść tylko trzy takie jednostki.



Korweta "Askold" może być uzbrajana m.in. w pociski manewrujące Kalibr, za pomocą których Rosjanie są w stanie razić cele na Ukrainie.