Kreml zmienia budżet: 6 proc. PKB na wojnę w Ukrainie

Czytaj więcej Budżet i podatki Wojna Kremla zjadła sporą część PKB Rosji W roku wojny rozpętanej przez Kreml Rosja straciła najwięcej kapitału w historii. Odpływ netto sięgnął niespotykanej wielkości 234 mld dol. netto. To równowartość 13,5 proc. rosyjskiego PKB. Sami obywatele federacji wyprowadzili do zagranicznych banków 73 mld dolarów.

Czwarta grupa poprawek obejmuje podział środków, które „w trakcie tworzenia projektu ustawy były zarezerwowane do czasu podjęcia stosownych decyzji”. Chodzi głównie o rozwój systemu transportowego, w tym m.in. na realizację nowych projektów zapewniających łączność transportową na południu Rosji - podał resort. Czyżby chodziło tu o zawłaszczone tereny Ukrainy, gdzie trzeba teraz jak na Krymie zapewnić alternatywne drogi ucieczki? O tym oficjalnie nikt nie wspomina.

Jest natomiast stwierdzenie, że nastąpi „redystrybucja finansowania między regionami". Cokolwiek to znaczy, a władza Rosjanom tego nie wyjaśnia, do kas rosyjskich regionów trafi dużo mniej pieniędzy i wygląda, że to właśnie cięcia dotacji do regionów stanowią główne źródło finansowania wojny w przyszłym roku.