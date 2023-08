Trwa ukraińska kontrofensywa. Rosja zbroi ochotników z pogranicza

Na razie samoobrona obwodu biełgorodzkiego liczy ok. 3 tys. ludzi i uzbrojono ją częściowo w myśliwskie karabiny (choć robione na bazie kałasznikowa). W sąsiednim obwodzie kurskim rozdano 300 zwykłych karabinów. – Wojskowe możliwości takich gubernatorskich formacji będą dość nikłe. Reżim więc uważa, że nie będą stanowiły zagrożenia dla niego – sądzi Morozow.

Inni mówią o tych „gubernatorskich batalionach”, że to „na dużą skalę symulacja wojny ludowej” i poparcia Kremla. – W pewnym sensie to jednak przyznanie się do słabości władzy centralnej. (…) Ich formowanie demonstruje upadek autorytetu tej władzy. A na pewno poczucie niepewności gubernatorów – sądzi Morozow.

Są na pewno kolejną oznaką decentralizacji użycia siły wojskowej w Rosji. Mimo że formalnie najemnicy Wagnera zostali spacyfikowani, na ich miejsce nadchodzą kolejni, tym razem opłacani przez największe rosyjskie koncerny. Wcześniej już odnotowano obecność na froncie oddziałów utrzymywanych przez Gazprom. Teraz okazało się, że i inne giganty – m.in. Novatek i Rusal – finansują formacje najemnicze.

– Nowy bunt nie za górami. Putin jest tego świadomy i jego otoczenie również. To, co Putiowi udało się w ciągu 20 lat rządów, to afrykanizacja Rosji. A w Afryce zmiana władz poprzez zbrojny pucz to miłe zajęcie – rosyjski opozycjonista i były oligarcha Leonid Niewzlin przewiduje do czego to w końcu doprowadzi.