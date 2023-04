Wyboista droga Ukrainy do NATO. Czego obawiają się sojusznicy?

– Prawowite miejsce Ukrainy jest w rodzinie północnoatlantyckiej. Prawowite miejsce Ukrainy jest w NATO. Z czasem nasze wsparcie pomoże wam uczynić to możliwym – powiedział w trakcie swej pierwszej podczas tej wojny wizyty w Ukrainie.

Cele i perspektywy

Obecność Stoltenberga w Kijowie wykryto dopiero, gdy składał kwiaty w centrum miasta pod pomnikiem poległych na wojnie z Rosją. Podobnie było 21 lutego z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem – obie wizyty były niezapowiedziane i niespodziewane.

Sekretarz generalny przyjechał do Kijowa między środowym spotkaniem sojuszu w Brukseli na temat kontroli zbrojeń a piątkowym spotkaniem grupy kontaktowej państw pomagających Ukrainie w Ramstein. W środę Stoltenberg mówił, że sojusznicy „nie zrezygnują ze wspierania Ukrainy” nawet w obliczu rosyjskich gróźb użycia broni jądrowej.

Na wieść o przybyciu sekretarza generalnego NATO do Kijowa rzecznik Kremla powtórzył, że „jednym z celów specjalnej operacji wojskowej (oficjalna nazwa najazdu na Ukrainę – red.) jest niedopuszczenie do wstąpienia Ukrainy do NATO”. – W przeciwnym razie to będzie poważne, istotne zagrożenie dla naszego kraju, dla jego bezpieczeństwa – mówił Dmitrij Pieskow.