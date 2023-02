Chail został oskarżony na podstawie Ustawy o zdradzie państwa (Treason Act). Już po zatrzymaniu go na terenie zamku Windsor przez chroniącego obiekt funkcjonariusza mówił, że "zamierza zabić królową". Teraz przyznał się do winy przed sądem - informuje BBC.



Chail będzie pierwszą od 1981 roku osobą, która zostanie skazana na podstawie Ustawy o zdradzie państwa.



Mężczyzna przyznał się, że formułował groźby zabójstwa i posiadał nabitą broń (kuszę) przebywając na terenie zamku. Ma usłyszeć wyrok 31 marca.

Kusza, posiadana przez Chaila w momencie zatrzymania, została uznana przez biegłych za broń zdolną zadać śmiertelną ranę.



Chail został dostrzeżony przez funkcjonariusza ochrony na terenie zamku Windsor ok. 8:10 rano, 25 grudnia 2021 roku.



Funkcjonariusz, który zauważył mężczyznę, znajdował się przy bramie prowadzącej do prywatnych komnat monarchini.



Chail miał przebywać na terenie zamku Windsor ok. dwóch godzin. Miał na sobie kaptur, a twarz zasłaniał maską. Funkcjonariusz z paralizatorem podszedł do mężczyzny i spytał czy może mu jakoś pomóc. "Jestem tu, by zabić królową" - odpowiedział Chail.

To zemsta za tych, którzy zginęli w masakrze w Jallianwala Bagh. To także zemsta za tych, którzy zostali zabici, upokorzeni, poddani dyskryminacji z powodu rasy Jaswant Singh Chail, na nagraniu umieszczonym w sieci

Jak się potem okazało kusza, którą posiadał, była naciągnięta.



Na nagraniu umieszczonym na Snapchacie tuż przed wejściem na teren zamku, Chail mówił: "Przepraszam, przepraszam za to, co zrobiłem i zrobię. Spróbuję zabić Elżbietę, królową z rodziny królewskiej".



- To zemsta za tych, którzy zginęli w masakrze w Jallianwala Bagh. To także zemsta za tych, którzy zostali zabici, upokorzeni, poddani dyskryminacji z powodu rasy - mówił też.

13 kwietnia w mieście Armitsar, w parku Jallianwala Bagh, zginęło co najmniej 379 nieuzbrojonych demonstrantów i przypadkowych przechodniów w czasie pacyfikacji przez Brytyjczyków manifestacji przeciwko przymusowemu wcielaniu indyjskich mężczyzn i chłopców do armii oraz wysokim podatkom.

Na nagraniu Chail mówi też, że jest "indyjskim Sikhem i Sithem". - Nazywam się Jaswant Singh Chail, nazywam się Darth Jones - dodaje nawiązując do sagi "Star Wars".



Chail przebywa obecnie w szpitalu psychiatrycznym Broadmoor. Przed sądem wystąpił za pośrednictwem wideołącza.



Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku. Obecnie królem Wielkiej Brytanii jest jej najstarszy syn, który panuje jako Karol III.