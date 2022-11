Informację o zdarzeniu przekazała agencja Reutera, która powołuje się na hiszpańską policję.

Według tego źródła, w środę na terenie ambasady Ukrainy w Hiszpanii doszło do eksplozji, a jeden z pracowników placówki ucierpiał. Z pierwszych komunikatów wynika, że do wybuchu doszło, gdy członek personelu zajmował się przesyłką, która przyszła do ambasady.

Policja podała, że poszkodowany odniósł niewielkie obrażenia i o własnych siłach udał się do szpitala. Śledczy badają sprawę.

Państwowa hiszpańska telewizja TVE podała, że teren wokół ambasady został zamknięty przez policję.

Ambasada Ukrainy nie skomentowała jak dotąd sprawy.