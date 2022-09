Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 196 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odbył rozmowę telefoniczną z nowo wybraną brytyjską premier, Liz Truss.

Służba prasowa ukraińskiego resortu obrony podała, że minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podpisał rozporządzenie, które przesuwa o rok - do 1 października 2023 r. - termin obowiązkowej rejestracji wojskowej dla kobiet wykonujących określone zawody.

Jak podała agencja Interfax-Ukraina, w komisji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy finalizowany jest projekt nowelizacji Ustawy o służbie wojskowej. Wśród procedowanych poprawek jest przepis, który stanowi, że rejestracja kobiet w wojsku będzie miała charakter wyłącznie dobrowolny.

- Rozporządzenie nie zmienia istniejących przepisów, ale pozwoli komisji, a następnie całemu parlamentowi, sfinalizowanie i dokonanie zmian w ustawodawstwie w celu załatwienia tej kwestii. My, w granicach naszych kompetencji, możemy jedynie przekładać terminy, dlatego zostały one przesunięte na przyszły rok - do 1 października 2023 r. - a w tym czasie parlamentarzyści będą mogli ustalić na poziomie legislacyjnym, że wojskowa rejestracja kobiet wykonujących odpowiednie zawody i kobiet odpowiednich specjalności jest wyłącznie dobrowolna - oświadczyła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar.

- Prace w komisji Rady Najwyższej aktywnie trwają. Dlatego nie ma powodów do paniki. Nie ma ograniczeń dla kobiet - podkreśliła.

Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Ukrainy dodała, ,że ​​po przyjęciu odpowiednich zmian w ustawie o wyłącznie dobrowolnym wpisywaniu kobiet do ewidencji wojskowej nie będzie potrzeby ponownego przesuwania terminów rozporządzeniami MON.