25 grudnia 2021 roku około godziny 8.30 funkcjonariusze, pracujący w zamku Windsor, zostali wezwani w związku z naruszeniem bezpieczeństwa. Na miejscu zatrzymano wówczas 19-letniego Jaswant Singh Chaila z Southampton.

Po zajściu policja wszczęła śledztwo w sprawie wtargnięcia oraz niepokojącego nagrania, które przedstawiało zamaskowanego mężczyznę, który trzymając kuszę, groził „zabiciem królowej” w ramach „misji zemsty” „Przepraszam. Przepraszam za to, co zrobiłem i co zrobię. Spróbuję zamordować Elżbietę, królową rodziny królewskiej. To zemsta za tych, którzy zginęli w masakrze Jallianwala Bagh w 1919 roku. To także zemsta za tych, którzy zostali zabici, upokorzeni i dyskryminowani z powodu swojej rasy” - mówił 19-latek na wideo.

We wtorek 20-letni obecnie Jaswant Singh Chail został oskarżony o zdradę, kierowanie gróźb śmierci oraz posiadanie broni. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie i ma stawić się w Westminster Magistrates' Court w środę, 17 sierpnia.

Nick Price, szef Specjalnego Wydziału ds. Przestępczości i Zwalczania Terroryzmu w Prokuraturze Koronnej, powiedział, że „upoważnił Metropolitan Police do oskarżenia Chaila po tym, jak został aresztowany na terenie zamku Windsor 25 grudnia 2021 r. z kuszą”. - Pan Chail, lat 20, został oskarżony o grożenie śmiercią, posiadanie broni i przestępstwo na podstawie ustawy o zdradzie z 1842 roku - dodał. - Prokuratura Koronna przypomina wszystkim zainteresowanym, że postępowanie karne przeciwko panu Chailowi jest aktywne i że ma on prawo do sprawiedliwego procesu - zaznaczył.