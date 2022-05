W strzelaninie zginęła m.in. nauczycielka czwartej klasy, Eva Mireles - podają władze szkoły. Kobieta pracowała w zawodzie nauczyciela od 17 lat.



W czasie wymiany ognia z napastnikiem rannych zostało dwóch policjantów, którzy doznali ran "niezagrażających życiu".



„Prezydent Biden został poinformowany o przerażającej wiadomości dotyczącej strzelaniny w szkole podstawowej w Teksasie i będzie nadal regularnie informowany, gdy kolejne doniesienia będą dostępne” - przekazała na Twitterze Karine Jean-Pierre, rzeczniczka prasowa Białego Domu. Sam Biden, w czasie specjalnego wystąpienia, opisał strzelaninę jako "kolejną masakrę" i stwierdził, że przyszedł czas, aby działać. - Kiedy, na Boga, postawimy się lobby broni palnej? - pytał prezydent USA.



Prezydent nakazał opuszczenie flag do połowy masztu przed Białym Domem i innymi budynkami władz. Flagi mają być opuszczone do wschodu słońca, 28 maja.



W szkole, w której doszło do strzelaniny, uczy się niespełna 600 dzieci, w wieku od 5 do 11 lat.



Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem lokalnego czasu w Robb Elementary School w Uvalde (stan Teksas), liczącym kilkanaście tysięcy mieszkańców mieście, położonym ok. 130 km na zachód od San Antonio.



Gubernator Teksasu Greg Abbott przekazał, że napastnik zastrzelił co najmniej 15 osób - 14 uczniów i jednego nauczyciela. - Napastnik nie żyje. Został zabity przez funkcjonariuszy, którzy zareagowali na zgłoszenie (o incydencie) - powiedział.



W ciągu pierwszych kilku godzin od informacji o ataku, lokalni urzędnicy wydawali sprzeczne komunikaty dotyczące miejsca zdarzenia i liczby ofiar. Dopiero później okazało się, że napastnik otworzył ogień w środku budynku i zabitych zostało wielu uczniów.

Co najmniej 11 rannych uczniów zabranych zostało do szpitala Uvalde Memorial Hospital, a dwie inne osoby - dziecko i osobę dorosłą – przetransportowano do University Health w San Antonio. Stan 10-letniej dziewczynki i 66-letniej kobiety jest krytyczny.



Napastnik został zidentyfikowany jako Salvador Ramos, mieszkający w okolicy 18-latek. Motyw jego działania nie jest znany. Chłopak był uzbrojony prawdopodobnie w pistolet i strzelbę. Napastnik został zastrzelony, prawdopodobnie przez funkcjonariuszy policji.

Policja bada obecnie doniesienia czy babcia ofiary została zastrzelona po pojawieniu się pogłosek, że Ramos zastrzelił babcię przed wejściem do szkoły.