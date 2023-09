Po meczu Albania-Polska: Co musi się stać, by Polska awansowała na Euro 2024

W Dywizji A, gdzie rywalizowała Polska, najlepsze były Hiszpania, Chorwacja, Holandia oraz Włochy - i tylko ta ostatnia ekipa może potrzebować koła ratunkowego. W grupie C zajmuje dziś trzecie miejsce, ale ma mniej rozegranych meczów niż wyprzedzający ją Anglicy i Ukraińcy.

W interesie polskich piłkarzy jest, by Włosi zapewnili sobie bezpośredni awans

Reszta powinna zwolnić miejsce dla następnych ekip. A dalej w kolejce są Dania, Portugalia, Belgia, Węgry, Szwajcaria, Niemcy i Polska. Gdyby eliminacje zakończyły się dziś, to każdy z zespołów wyprzedzających naszą reprezentację zdobyłby automatyczną kwalifikację, a Niemcy jako gospodarz udział w Euro mają zagwarantowany. Musiałaby się więc zdarzyć jakaś katastrofa, by Polacy nie dostali się do play offów.

Eliminacje Mistrzostw Europy: Na kogo może trafić Polska w barażach

Baraże są dwustopniowe (półfinały, finał) i odbędą się w marcu 2024 roku. W każdej z trzech dywizji do zdobycia będzie jedna przepustka. Oprócz Włochów i Polaków na ten moment w ścieżce Dywizji A zagrałaby Walia, którą dwukrotnie pokonaliśmy w ostatniej Lidze Narodów, oraz Estonia.

Dlaczego akurat Estończycy? To najlepszy zespół z Dywizji D i to właśnie on będzie miał pierwszeństwo gry w play offach, jeśli wyczerpie się pula drużyn w najwyższej dywizji. Na obecną chwilę Estonia zmierzyłaby się w półfinale na wyjeździe z Włochami, a Polacy podjęliby Walijczyków. Gospodarza finału wyłoni losowanie.