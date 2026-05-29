Z tego artykułu dowiesz się: Co stało za decyzją NIK o wysłaniu misji do Ugandy wbrew ostrzeżeniom MSZ i WHO przed wirusem Ebola.

Jak wirusolodzy i służby sanitarne oceniają zagrożenie związane z podróżą w rejon objęty epidemią eboli.

W jaki sposób Najwyższa Izba Kontroli uzasadnia wyjazd do Ugandy.

Demokratyczna Republika Konga, Uganda i Sudan Południowy znalazły się na liście państw objętych ostrzeżeniem wydanym przez MSZ. Ministerstwo przestrzega przed podróżami do tych afrykańskich krajów w związku z rozprzestrzeniającymi się tam zakażeniami wirusem Ebola. Analogiczne komunikaty podały inne państwa oraz WHO.

Mimo to – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – Najwyższa Izba Kontroli wysłała do Ugandy dwie misje eksperckie – jedna już wróciła do kraju, druga będzie tam do 5 czerwca. „NIK realizuje trzyletni projekt współpracy bliźniaczej (ang. twinning) dla swojego odpowiednika w Ugandzie »Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego w Biurze Audytora Generalnego Ugandy«” – odpisuje na pytania „Rzeczpospolitej” Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.

Według naszych nieoficjalnych informacji NIK nie mógł już zwrócić biletów lotniczych, które zostały kupione jeszcze w ubiegłym roku.

Misje eksperckie do Afryki mimo ostrzeżeń

Pierwsza misja – jak wskazuje „Rzeczpospolitej” rzecznik – odbyła się w dniach 18 – 21 maja, udał się na nią jeden pracownik Departamentu Zarządzania Procesem Kontroli NIK. Druga, dłuższa, bo półtoratygodniowa – rozpoczęta 25 maja i potrwa do 5 czerwca – pojechało na nią dwóch pracowników: jeden z Departamentu Zarządzania Procesem Kontroli, drugi z Departamentu Orzecznictwa i Wsparcia Prawnego.

– Pracownicy realizują swoje zadania na terenie Urzędu Biura Audytora Generalnego Ugandy w stolicy kraju Kampali, pracują z kontrolerami z ugandyjskiego urzędu – wyjaśnia nam rzecznik Izby.

Projekt, który NIK realizuje w Ugandzie, jest finansowany przez Unię Europejską, „wspierany przez MSZ RP, odbywa się pod nadzorem najbliższej polskiej placówki zagranicznej”. Dlaczego? Bo konkurs organizowało polskie MSZ – Izba zaproponowała swoją ofertę i we wrześniu 2025 r. otrzymała informację o wygraniu konkursu.

Wyjazd nie wzbudzałby kontrowersji, gdyby nie jeden fakt – epidemia groźnego wirusa właśnie dotknęła Ugandę, a zanim pracowników wysłano na pierwszą misję, było już o nim oficjalnie wiadomo.

16 maja, a więc na dwa dni przed pierwszą misją, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, ogłosił, że ognisko gorączki krwotocznej Ebola wywołanej wirusem Bundibugyo (BVD) w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Dzień wcześniej, wykryto 77 podejrzanych przypadków i 67 zgonów w tych krajach – w Ugandzie, która sąsiaduje z Kongo, odnotowano dwa pierwsze przypadki – byli to obywatele Konga, którzy dotarli do Ugandy w poszukiwaniu pomocy medycznej. Obecnie w Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano już ok. 900 zakażeń, w tym ponad 200 przypadków śmiertelnych.

Trzy dni później, Stany Zjednoczone wprowadziły tymczasowy, co najmniej 30-dniowy zakaz wjazdu dla osób, które w ciągu ostatnich trzech tygodni przebywały w Kongo, Ugandzie lub Sudanie Południowym. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do tych trzech afrykańskich krajów.

„Przypominamy – poziom ostrzeżenia dla podróżujących do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego wynosi 4. Odradzamy wszelkie podróże” – alarmuje MSZ.

22 maja, czyli przed drugą misją ekspercką NIK, Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził, że „Prawdopodobieństwo zakażenia podróżnych szacowane jest przez ECDC jako niskie. WHO nie rekomenduje ograniczenia w ruchu pasażerskim, jednak osoby wyjeżdżające z krajów dotkniętych ogniskiem powinny zostać poddane obserwacji pod kątem występowania objawów chorobowych”.

Bartłomiej Pograniczny: – NIK na bieżąco konsultuje wyjazdy pracowników ze szpitalem zakaźnym MSWiA, GIS i MSZ. Wszyscy pracownicy NIK przed wylotem byli na konsultacjach lekarskich i przyjęli niezbędne szczepienia.

BVD jest poważną, często śmiertelną chorobą u ludzi. Wirus Bundibugyo przenosi się na człowieka poprzez bliski kontakt z krwią lub wydzielinami zakażonej osoby (ale też dzikich zwierząt, jak nietoperze czy małpy). Rozprzestrzenia się drogą kontaktów międzyludzkich. Objawy pojawiają się zwykle nagle – to gorączka, zmęczenie, bóle mięśni, głowy i ból gardła, ale też wymioty, biegunka, a w niektórych przypadkach krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne. Średnie wskaźniki śmiertelności wynoszą od 30 do 50 proc.

Rzecznik Izby uspokaja nas: „Ambasada RP w Nairobi monitoruje sytuację i utrzymuje bieżący kontakt z Delegaturą UE w Ugandzie. Placówka jest w stałym kontakcie z przedstawicielem NIK realizującym projekt twinningowy we współpracy z Office of the Auditor General z Ugandy”. I podkreśla, że NIK jest od lat zaangażowana w projekty tego rodzaju. – W ostatnich latach współpraca tego typu objęła najwyższe organy kontroli Gruzji, Albanii, Kosowa, Jordanii, Autonomii Palestyńskiej, Kirgizji, Bangladeszu. W projekcie ugandyjskim, obok polskich ekspertów, udział biorą eksperci z Estonii i Portugalii – wylicza Pograniczny.

Na koniec ubiegłego tygodnia skala zagrożenia wirusem na terenie Ugandy była nieznacząca (dwa wykryte przypadki w skali kraju). Problem epidemii to przede wszystkim problem na terenie Demokratycznej Republiki Konga Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK

Jednak władze Ugandy dostrzegają rosnące zagrożenie: z najnowszych informacji wynika, że wirus rozprzestrzenia się – epicentrum epidemii o nazwie Bundibugyo znajduje się w graniczącej z Ugandą prowincji. Ze względu na zagrożenie władze Ugandy w tym tygodniu zdecydowały się na zamknięcie na miesiąc granicy z Kongiem, by powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii eboli (podała PAP).

Dlaczego wobec zagrożenia NIK nie odwołała wyjazdu do Ugandy?

– Na terenie zagrożonym wirusem Ebola misje eksperckie nie odbywają się – MSZ odradza podróże w rejon granicy Ugandy z Demokratyczną Republiką Konga oraz Sudanem Południowym. W pozostałych rejonach Ugandy służbowe wyjazdy są dopuszczalne – wyjaśnia rzecznik Izby. I dodaje: – Na koniec ubiegłego tygodnia skala zagrożenia wirusem na terenie Ugandy była nieznacząca (dwa wykryte przypadki w skali kraju). Problem epidemii to przede wszystkim problem na terenie Demokratycznej Republiki Konga. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Jeżeli zagrożenie wzrośnie, to podjęte zostaną stosowne działania, zgodne z rekomendacjami MSZ.

Wirusolodzy podzieleni w opiniach

Jak wyjazd do Ugandy państwowych urzędników w sytuacji zakażeń wirusem Eboli oceniają lekarze?

Prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog, naukowiec UJ: – Każdy odpowiada za siebie. Ja osobiście bym nie pojechał ani do Kongo, ani do Ugandy. Podkreśla, że „kwestią szacowania ryzyka jest sanepid i to on powinien wypowiedzieć się w tej sprawie, w tym, czy zaleci objęcie kwarantanną osób, które poleciały do Ugandy”.

Według prof. Włodzimierza Guta, wirusologa, „ebolą znacznie trudniej się zarazić niż Covid-19”.

– W przypadku eboli musi dojść do bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, zwłokami lub osobą, która przygotowywała ciało do pogrzebu. Jeśli pracownicy NIK zostali odpowiednio przeszkoleni w tej sprawie, to zagrożenie widzę tu znikome – ocenia prof. Gut.

„Jeśli osoby powracające nie wykazują objawów chorobowych, powinny uważnie monitorować stan zdrowia po powrocie pod kątem wystąpienia ewentualnych objawów chorobowych. Natomiast jeśli osoby powracające z krajów dotkniętych epidemią choroby wirusowej Ebola (obecnie Demokratyczna Republika Konga i Uganda) były narażone na kontakt z potwierdzonym przypadkiem, to zostaną objęte kwarantanną trwającą 21 dni” – odpisuje na nasze pytania Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego. I podkreśla, że „Główny Inspektorat Sanitarny (podobnie jak MSZ) nie rekomenduje wyjazdów do rejonu występowania zakażeń wirusem powodującym chorobę Ebola”.