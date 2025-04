Zdemolowano dom Jerzego Owsiaka. „To jedyny, jaki mamy”

Wcześniej grożono już szefowi WOŚP

To nie pierwszy raz, kiedy prezes WOŚP może czuć się zagrożony. 7 stycznia Jerzy Owsiak opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym informował o groźbach wobec niego i jego fundacji. Opisał wówczas jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: „Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden”. Prezes WOŚP napisał, że była to kolejna w ostatnich dniach groźba wobec jego fundacji.

28 marca jeden ze sprawców ataków usłyszał wyrok. Chodzi o 38-letniego Tomasza T., który napisał na Facebooku: „100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka”. Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna przyznał się do winy. Jak tłumaczył śledczym, poniosły go emocje, gdy natrafił na negatywne komentarze na temat działalności szefa WOŚP. - Te wpisy były podyktowane tym, że naczytałem się w internecie o Jerzym Owsiaku, co ma i czym jeździ, i to spowodowało, że zacząłem pisać w internecie, nawoływać do zabicia. We mnie wzrastała złość - tłumaczył podczas przesłuchania 38-latek.

Tomasz P., który został oskarżony o dwa przestępstwa – kierowanie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka oraz publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia prezesa fundacji WOŚP – został przez Sąd Rejonowy w Krośnie uznany za winnego obu zarzutów. Za czyn pierwszy wymierzono mu karę czterech miesięcy pozbawienia wolności, zaś za czyn drugi – karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Łączna kara to osiem miesięcy pozbawienia wolności.