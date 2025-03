Redaktor naczelny „The Atlantic”, Jeffrey Goldberg, 24 marca ujawnił, że doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, Michael Waltz, dołączył go do konwersacji w komunikatorze Signal, w której uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele administracji USA – m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz obrony Pete Hegseth i sekretarz stanu Marco Rubio. W czasie konwersacji, prowadzonej za pomocą komercyjnego, niezależnego od administracji USA komunikatora, omawiali oni plany ataku na Jemen.

Redaktor naczelny „The Atlantic” dostał szczegółowe plany ataku na Jemen tuż przed atakiem

Na kilka godzin przed atakiem Hegseth opublikował na grupie dokładny harmonogram pierwszej fali uderzeń, informację o celach i środkach, jakie miały być użyte do ataku. Goldberg początkowo nie opublikował tych informacji, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego, ale gdy Hegseth zaprzeczył, by za pomocą komunikatora Signal wysyłał plany wojenne, a inni uczestnicy konwersacji zaczęli przekonywać, że w jej trakcie nie pojawiły się żadne tajne informacje, Goldberg opublikował zrzuty ekranu, na których widać, jak Hegseth szczegółowo opisuje zaplanowany atak.

Po publikacji „The Atlantic” pojawiły się spekulacje, że w związku z wyciekiem na Signalu stanowisko może stracić Waltz – Trump jednak, po rozmowie z nim, stwierdził, że jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego „dostał lekcję”, ale jest „dobrym człowiekiem”. Waltza bronił też spiker Izby Reprezentantów, Mike Johnson, przekonując, że obecny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego to człowiek stworzony do pracy, którą wykonuje. Partia Demokratyczna domagała się również dymisji Hegsetha. Zwracano przy tym uwagę, że Hegseth, jeszcze jako dziennikarz Fox News, przekonywał, że Hillary Clinton powinna odpowiadać karnie za to, że używała prywatnego serwera do obsługi służbowej poczty w czasie, gdy była sekretarzem stanu USA. – Ludzie trafiali do więzienia za coś, co stanowi jedną setną lub jedną tysięczną tego, co zrobiła Hillary Clinton – mówił w 2016 roku obecny sekretarz obrony.