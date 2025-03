Temat zmiany czasu budzi sporo kontrowersji i to już od wielu lat. Polacy nie przepadają za tym zwyczajem, a według badania CBOS z 2019 r. aż 80 proc. respondentów chciałoby odejść od przestawiania zegarków. Czemu ma on służyć? Dwukrotna zmiana czasu pozwala cieszyć się w ciągu roku jaśniejszymi porankami i dłuższymi popołudniami z naturalnym światłem słonecznym. W Polsce zmiana czasu jest przeprowadzana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni następuje tego samego dnia we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Wynika to z Dyrektywy 2000/84/EC. Termin przypada zawsze w ostatni weekend marca. W tym roku przestawimy zegarki dokładnie 30 marca o godzinie 2:00 w nocy, a zatem w niedzielę. Co ważne, wskazówki należy przestawić do przodu, czyli na godzinę 3:00. Oznacza to, że w niedzielę będzie można cieszyć się blisko 13 godzinami światła.

30 marca zostanie odwołany czas zimowy środkowoeuropejski, który został wprowadzony 27 października 2024 r. Wrócimy do niego dopiero 26 października 2025, w ostatnią niedzielę tego miesiąca. W przypadku urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, smartwatche, czy laptopy godziny zmienią się automatycznie. Ręczne przestawianie będzie konieczne tylko w przypadku tradycyjnych zegarków.

Jakie są skutki zmiany czasu?

Wiele osób krytykuje rozdzielanie czasu na letni i zimowy, wskazując na to, że zmiany powodują zakłócenie rytmu dobowego. Negatywne skutki najbardziej odczuwają osoby, które mają problemy ze spaniem. Zmiana godzin snu przekłada się także na pogorszenie efektywności, o czym na pewno wiedzą osoby pracujące w transporcie i logistyce. W wyniku zmiany czasu w ciągu kolejnych kilku dni można odczuwać spadek wydajności oraz problemy z koncentracją. Niektórzy skarżą się też na gorsze samopoczucie i rozdrażnienie.