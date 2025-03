„Ponadczasowo” - Hołd dla legend wszystkich podwórek na The Legend Festiwal

W Berlinie stanie tymczasowy pomnik polskich ofiar. Nie tylko Polacy go potrzebują

Z badań wynika, że młodzi Niemcy nie wymieniają Polaków wśród ofiar drugiej wojny światowej. Czy zmieni to pomnik w Berlinie? Niemiecka opinia publiczna jest podzielona. Ale nigdy wcześniej nie było tak dużej szansy, by pomnik rzeczywiście stanął – na razie w tymczasowej formie. A co potem?