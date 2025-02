Rosja: Wędkarze odmówili ewakuacji z kry, bo jeszcze nie złowili ryby

Czytaj więcej Banki Rosjanie kupili rekordowo dużo złota, ale kurczą się rezerwy kruszcu w bankach Rezerwy złota w rosyjskich bankach są najniższe od czterech lat. Gwałtownie spadły pod koniec ubiegłego roku do 38,1 tony. Tymczasem obywatele Rosji kupili w minionym roku 25 razy więcej złota aniżeli bank centralny.

Ok. 10 metrowa kra uformowała się w rejonie rosyjskiej wioski u ujścia rzeki Dolinka w obwodzie sachalińskim na dalekim wschodzie. W wyniku pęknięcia tafli lodowej grupa wędkarzy łowiących na lodzie zaczęła dryfować na Morzu Ochockim.



Rosja: Nie pierwszy raz kilkuset wędkarzy zostało uwięzionych na krze

Do podobnych incydentów w rejonie Sachalinu dochodzi regularnie. W 2020 roku na krze uwięzionych zostało 600 wędkarzy, których trzeba było ratować. Miłośnicy wędkarstwa podlodowego zignorowali wówczas doniesienia o cienkim lodzie, który pękł pod ich ciężarem. Również wówczas część wędkarzy odmówiła ewakuacji i chciało łowić ryby dalej, mimo ryzyka utonięcia. Z kolei w 2012 roku na krze dryfowało na Morzu Ochockim blisko 700 wędkarzy. - Można było się spodziewać, że to się zdarzy. Ale ludzie szli i my też poszliśmy. Zagrały emocje, ktoś powiedział, że to ostatnia okazja, żeby połowić, więc rzuciliśmy się - mówił wówczas jeden z uratowanych.