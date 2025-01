Jednak według Jana Dziedziczka Polacy mieszkający w USA nie będą chcieli wrócić do kraju. – Sytuacja polskiej emigracji w USA jest zupełnie inna niż tej w Wielkiej Brytanii, we Francji czy w Niemczech po wejściu Polski do UE. W pierwszym pokoleniu to ludzie, którzy wyjechali tam w latach 1945–1970. czy latach 80. z powodów politycznych, ale przede wszystkim ekonomicznych. Część z nich od kilku dekad nie była w kraju, bo ich wiza straciła ważność. Poza sentymentem nie mają tu już do czego wracać. Dzieci i wnuki mają w Stanach. Trzeba po ludzku to zrozumieć – podkreśla poseł PiS.

USA od 20 lat przestały być dla Polaków atrakcyjnym celem emigracji zarobkowej, więc i kurczy się Polonia. – W państwach UE dawano Polakom te same prawa, co innym obywatelom, i też lepsze warunki do legalnego życia. No i do innego kraju UE lecimy np. dwie godziny samolotem. Krócej i 20 razy taniej – podkreśla Dziedziczak.

Nowa strategia rządu, by przyciągnąć emigrantów. Co jeszcze poza ulgami w podatkach?

Zresztą rząd chce wykorzystać decyzje Donalda Trumpa do rozreklamowania powrotów Polaków nie tylko tych ze Stanów Zjednoczonych. Ma temu służyć nowa strategia współpracy z Polonią i Polakami za granicą. „Jej istotnym elementem są powroty, czyli zachęty dla Polaków mieszkających za granicą, ale też dla Polonii w drugim, trzecim pokoleniu do przyjazdu do Polski, do rozważenia powrotu” – podkreśla wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys.

Wciąż obowiązuje program rządu premiera Mateusza Morawieckiego „Ulga na powrót” wprowadzony od 2022 roku. Jak pisała „Rz”, po pierwszym roku skorzystało z niej zaledwie 8 tys. podatników. Przychody zwolnione dla korzystających z tej preferencji wyniosły aż 347 mln zł, co daje średnio po blisko 44 tys. zł ulgi rocznie dla jednego podatnika – w ciągu czterech lat w kieszeni emigranta może zostać blisko 200 tys. zł.