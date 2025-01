Ruszyła polityka deportacyjna Donalda Trumpa. Władzom miast i stanów grożą kary

„Prawo federalne zabrania urzędnikom władz stanowych i lokalnych stawiania oporu, utrudniania lub w inny sposób niepodporządkowywania się zgodnym z prawem zarządzeniom i prośbom związanym z imigracją” – wynika z notatki wysłanej do pracowników w imieniu Emila Bove’a. Do niedawna zasiadał on w zespole prawnym Trumpa, a obecnie pełni funkcję pełniącego obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż w USA. Czy Amerykanie rzeczywiście chcieliby deportacji wszystkich nielegalnych migrantów? Zdecydowana większość Amerykanów chciałaby deportacji migrantów, skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Oczekiwaliby, że od tej właśnie grupy administracja Donalda Trumpa rozpocznie realizowanie obietnic wyborczych - wynika z sondażu The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Władze miast i stanów zagrożone ściganiem

List jest kolejnym dowodem na agresywną postawę Departamentu Sprawiedliwości w realizacji obiecanej przez Trumpa surowej polityki imigracyjnej - zwiększa ryzyko dla tych, którzy mogliby interweniować i, poprzez działanie lub bezczynność, chronić nielegalnych imigrantów przed ściganiem.

Wiele amerykańskich miast i stanów, w większości kontrolowanych przez Demokratów, realizuje politykę miast azylowych, oficjalnie odmawiając federalnego wsparcia w walce z imigrantami. Tymczasem, jak pisze we wspomnianej notatce Bove, "urzędnicy stanowi i lokalni, którzy stawiają opór agentom federalnym" lub w inny sposób „utrudniają egzekwowanie przepisów imigracyjnych”, mogą zostać oskarżeni o naruszenie federalnych przepisów zakazujących im oszukiwania Stanów Zjednoczonych lub udzielania schronienia nielegalnym imigrantom.

Jeżeli natomiast prokuratorzy zdecydują się z jakiegokolwiek powodu nie wszczynać postępowania karnego, muszą o tym powiadomić kierownictwo departamentu.