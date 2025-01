Nadciąga prawdziwa zima? Przed nami gwałtowne ochłodzenie. Pogoda na najbliższe dni

Pogoda na weekend - kolejne dni zimowej aury

Pogoda w weekend będzie zbliżona do piątkowej. Również należy spodziewać się sporego zachmurzenia. W sobotę opady śniegu wystąpią głównie na Pomorzu. Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0 i -1 w środkowych regionach Polski i na wschodzie, do 1 stopnia na zachodzie kraju. Najzimniej będzie na Podhalu, do -5 stopni. Wiatr nieco osłabnie i utrzyma się na poziomie od słabego do umiarkowanego. Silniej powieje w regionach górskich. W Sudetach wiatr w porywach może osiągnąć do 65 km/h, zaś w Karpatach do 85 km/h.

W niedzielę wystąpią miejscowe rozpogodzenia. Na południu może spaść do 5 cm śniegu. Przejdzie on jednak w deszcz ze śniegiem i deszcz, powodując gołoledź. IMGW prognozuje zagrożenie opadami marznącymi dla województwa lubuskiego i dolnośląskiego (alarm pierwszego stopnia). Na południu kraju, w regionach górskich, prognozowane jest też zagrożenie silnym wiatrem i zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi. W ciągu dnia termometry pokażą od -2 stopni na południowym wschodzie, przez 0 na południu i zachodzie, do -1 w centrum i na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

Zimowa aura nie zostanie z nami na długo. Już w poniedziałek, w święto Trzech Króli, w całym kraju wystąpią dodatnie temperatury. Na zachodzie termometry pokażą nawet 10-11 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach od 3 do 8 stopni. W kolejne dni mogą wystąpić opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz zachmurzenie. Dodatnie temperatury utrzymają się przez kolejne dni.