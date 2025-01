"Pracowita noc" strażaków, policjantów i ratowników medycznych. Więcej pożarów niż rok temu

W sylwestra w Dąbrowie Górniczej jedna osoba zmarła z wychłodzenia.

Tuż po północy w Rumi w woj. pomorskim doszło do wypadku z udziałem pieszego. 25-letniemu mężczyźnie – pomimo podjętych działań ratowniczych – nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Sprawca potrącenia uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając mężczyźnie pomocy. Z kolei w woj. podlaskim we wsi Barszczewo kierowca potrącił mężczyznę, który siedział na środku jezdni. Potrącony trafił do szpitala, gdzie zmarł. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości.

Ratownicy medyczni wyjeżdżali w sylwestrową noc m.in. do osób zranionych z powodu wybuchów fajerwerków. W Kołobrzegu urazu ręki doznał 18-latek. Z kolei w Barninie w woj. zachodniopomorskim 48-letni mężczyzna doznał urazu policzka w wyniku użycia petard.

Wiele interwencji ratowników dotyczyło też urazów na skutek bójek.