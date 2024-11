CERT Polska kontra Meta. Ostrzeżenie przed oszustwami zablokowane; "nie ma na to naszej zgody"

Marcin Dudek: Celem powinien być wzrost bezpieczeństwa

- Polacy, którzy korzystają z platform obdarzają je zaufaniem, dlatego mamy prawo oczekiwać od ich władz i administratorów, że to zaufanie nie będzie wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Żeby tak się stało potrzebujemy proaktywnej postawy u naszych partnerów – podkreśla Marcin Dudek, kierujący pracami CERT Polska.

- Kluczowa wydaje się w tym momencie kwestia poprawy moderacji, która pozwala na to, by oszukańcze treści trafiały do użytkowników. Wierzę, że świadomość tego jak wiele szkód wyrządzają te reklamy jest po obu stronach. Mam też poczucie, że Meta to odpowiedzialny podmiot, który podejmie zdecydowaną walkę z tym procederem. My natomiast jesteśmy gotowi współpracować. Celem powinien być wzrost bezpieczeństwa Polaków - dodaje.

Czytaj więcej Biznes Zaskakujące dane o atakach hakerskich w Polsce Według oficjalnych statystyk liczba cyberprzestępstw popełnianych w Polsce jest stabilna lub nawet spada. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Analiza która według Facebooka „narusza standardy społeczności”

W materiale, który – jak wynika z załączonych do oświadczenia CERT Polska zrzutów ekranu – instytucja ostrzegła m.in. przed fałszywymi reklamami. Jak napisano, uwagę i ostrożność powinny wzbudzić takie hasła jak „sekretne sposoby na zarabianie pieniędzy wyjawione przez celebrytę”, czy „możliwość wzbogacenia się na rządowym programie inwestowania w spółki państwowe”.