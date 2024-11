Antycyklon nadciąga nad Polskę. Będzie rządzić pogodą do połowy miesiąca

Pogoda w listopadzie. Prognoza anomalii na kolejne cztery tygodnie

Według danych IMGW w kolejnych tygodniach w niektórych częściach kraju wystąpi dodatnia anomalia średniej temperatury, choć na znacznym obszarze Polski wskazania termometrów utrzymają się w normie. Oznacza to, że nie będą odbiegać od średnich tygodniowych temperatur, jakie wystąpiły w tych samych tygodniach w latach 1991-2020. W 46. tygodniu (od 11 do 17 listopada) anomalia dodatnia wystąpi w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. W kolejnym, 47. tygodniu (od 18 do 24 listopada), utrzyma się już tylko w środkowej części wybrzeża. W ostatnim tygodniu miesiąca (od 25 listopada do 1 grudnia) dodatnie anomalie wystąpią nie tylko na północy kraju, ale również na południu. Jak zapowiada się pierwszy tydzień grudnia? Według prognoz IMGW można spodziewać się dodatnich anomalii w województwie pomorskim oraz podkarpackim.

Co z opadami atmosferycznymi? Niestety wszystko wskazuje na to, że druga połowa listopada i początek grudnia mogą nas zaskoczyć. W okresie od 11 do 17 listopada w znacznej części kraju suma opadów atmosferycznych utrzyma się w normie (to tak zwany tydzień normalny). Anomalia poniżej 100 proc. normy wystąpi jedynie w województwie warmińsko-mazurskim oraz lubuskim. W kolejnych dwóch tygodniach (od 18 listopada do 1 grudnia) przewidywana jest anomalia sumy opadów atmosferycznych powyżej 100 proc. normy wieloletniej. Należy zatem spodziewać się, że prognozowane tygodnie będą bardziej mokre od średniej tygodniowej sumy opadów, jaka wystąpiła w tych samych tygodniach w latach 1991-2020. Prognozy dotyczą praktycznie całego kraju. Podobnie będzie w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca (od 2 do 8 grudnia). Norma utrzyma się jedynie w północnej Polsce. W prognozach IMGW nie jest określony rodzaj opadu, a zatem może to być zarówno śnieg, jak i deszcz.

Należy pamiętać, że prognozy długoterminowe są obarczone dużą niepewnością, co wynika m.in. z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych. Z tego względu ich charakter jest eksperymentalny.