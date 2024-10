Katastrofa 500+. Urodzeń nie przybywa, za to rośnie skrajna bieda

Przyczyny? Zdaniem rządu współczynnik dzietności systematycznie spada od 1989 roku, przyczyniła się do tego też pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku uniemożliwiające dokonanie aborcji z uwagi na uszkodzenie płodu.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Zamknąć „800+”. Czas na nowe programy Należy się pożegnać z programem „800+”, czyli iluzją, że można garścią srebrników skłonić Polaków do posiadania dzieci. Ten program to czysta polityka, kupowanie głosów. Działanie pozorne, które uniemożliwia bardziej racjonalną politykę społeczną.

– Świadczenia z program 500+, a obecnie 800+, mogą wpływać na decyzje prokreacyjne, ale głównie u osób, dla których trudnością są koszty utrzymania dziecka. Dzięki badaniom wiemy, że dotyczy to głównie par chcących mieć co najmniej trójkę dzieci – mówi Mateusz Łakomy, autor książki „Demografia jest przyszłością”. – I rzeczywiście, program poprawił liczbę urodzeń trzecich i kolejnych dzieci w rodzinach. Nie polepszyło to jednak trwale całościowych wskaźników demograficznych. Dodatkowo pandemia utrudniła powstawanie związków, w związku z czym zmniejszyła się liczba pierwszych urodzeń, a więc z czasem zmniejsza też drugich i kolejnych – konkluduje.

Ubóstwo a program 500+. Nowe dane

Kolejną złą wiadomością ze sprawozdania rządu jest też coraz bardziej ograniczone oddziaływanie programu na zasięg skrajnego ubóstwa, który wrócił już do poziomu sprzed wprowadzenia 500+. Dane te korespondują z ostatnim pesymistycznym raportem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, z którego wynika, że o ile w 2022 roku poniżej minimum egzystencji żyło 1,7 mln osób, to rok później już 2,5 mln, co jest najgorszym wynikiem od 2015 roku. W sprawozdaniu rząd pisze, że przyczyną zwiększającego się ubóstwa była gwałtowna inflacja. Twierdzi, że sytuacja powinna się poprawić wskutek podniesienia kwoty świadczenia z 500 do 800 zł.

Czy wprowadzenie kosztownego programu, przynoszącego tak mizerne rezultaty, było błędem? Michał Kot, były dyrektor istniejącego za rządów PiS Instytutu Pokolenia, a obecnie współtwórca fundacji Instytut Pokolenia, uważa, że mimo wszystko było warto. – Choć nie zostały zrealizowane wszystkie cele stawiane przed programem, wzrosła liczba kolejnych urodzeń w rodzinach wielodzietnych. Zwiększyła się konkurencyjność Polski, co poprawiło saldo migracji, a bez programu zasięg ubóstwa byłby na pewno większy niż obecnie – zauważa.