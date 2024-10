Polscy podatnicy hojni dla organizacji LGBT. „To dzięki opieszałości polityków”

Organizacjom LGBT finansowanie najmocniej wzrosło w 2022 roku, jednak miało to związek z przepisami zwiększającymi wsparcie z 1 proc. podatku do 1,5 proc.

Kampania Przeciw Homofobii w 2018 roku dostała wówczas 405 tys. zł, a obecnie – 1,3 mln zł. W przypadku Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza wzrost jest jeszcze bardziej spektakularny, bo nastąpił z 111 tys. do 474 tys. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado od 2018 roku zwiększyło wpływy z 16 do 96 tys. zł, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych Trans-Fuzja – z 26 do 170 tys., Stowarzyszenie Lambda – Warszawa – z 58 do 186 tys. zł, zaś Akceptacja – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych – z 3 do 14 tys. zł. Od 2022 roku wsparcie z części podatku dochodowego otrzymuje Stowarzyszenie Matek, Ojców i Sojuszników Osób LGBTQIA „My, Rodzice”. W tym roku zgarnęło 25 tys. zł.

Organizacjom LGBT finansowanie najmocniej wzrosło w 2022 roku, jednak miało to związek z przepisami zwiększającymi wsparcie z 1 proc. podatku do 1,5 proc., w efekcie których zyskały łącznie wszystkie OPP. Dlaczego więc organizacje LGBT cieszą się tak dużą hojnością podatników? Czy to skutek polaryzacji sceny politycznej? Niekoniecznie, bo np. w przypadku najbardziej znanej organizacji antyaborcyjnej: Fundacji Pro Prawo do Życia wpływy też rosną, ale nie tak szybko i nie tak linearnie. W tym roku dostała 227 mln zł, ponaddwukrotnie więcej niż w 2018 roku.

Działacze LGBT twierdzą, że rośnie rozdźwięk między oczekiwaniami społecznymi a stanem prawnym w Polsce

Zdaniem Anny Stalmach, specjalistki od PR i komunikacji z Kampanii Przeciw Homofobii, jednym z powodów większych wpływów od podatników jest to, że pracę organizacji LGBT po prostu widać. – W działania świadomościowe włącza się też coraz więcej znanych osób i dużych firm, które mają wpływ na budowanie akceptacji społecznej – zaznacza.

Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza uważa jednak, że zwiększające się wsparcie od podatników wynika głównie z działań polityków, a raczej ich braku. – Lata mijają i nic się nie zmienia. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sytuację prawną naszej społeczności. Tęczowe rodziny są na lodzie, ludzie doświadczający przemocy są na lodzie, osoby transpłciowe są na lodzie. Mieliśmy osiem lat przerwy na nagonkę i szczucie, po czym politycy naobiecywali i wciąż nic się nie dzieje – komentuje.