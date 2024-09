Sondaż: Szerokie poparcie dla związków partnerskich w Polsce

65 proc. popiera prawo partnera do opieki nad dzieckiem po śmierci biologicznego rodzica (29 proc. jest przeciw). I wreszcie: 51 proc. popiera prawo do zawierania związków małżeńskich przez pary jednopłciowe, 43 proc. jest przeciwnego zdania.

To badanie to kolejny sondaż, który pokazuje, że Polacy są zdecydowanie bardziej progresywni niż szeroko pojęta klasa polityczna. ministra ds. równości Katarzyna Kotula

Co na to politycy? – To badanie to kolejny sondaż, który pokazuje, że Polacy są zdecydowanie bardziej progresywni niż szeroko pojęta klasa polityczna. Zwłaszcza Polacy są bardziej otwarci niż część Trzeciej Drogi, a konkretniej PSL. Połowa Polaków popiera prawo partnera do opieki nad dzieckiem na równi z biologicznym rodzicem. To bardzo ważne. Projekt rządowy składa się z ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich oraz z ustawy wprowadzającej do tej pierwszej. Ustawa wprowadzająca zmienia około 250 ustaw, tak by wprowadzić tę instytucję do polskiego prawodawstwa.

Te projekty są ukończone. Są sprawdzane obecnie przez dział prawny KPRM oraz mój departament ds. równego traktowania – mówi nam ministra ds. równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. – Jak tylko dostaniemy zielone światło, to wyślemy projekt równolegle do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Mam nadzieję, że stanie się to na koniec września lub na początku października. To kwestia dni, a nie tygodni – dodaje Kotula. I zaznacza, że Lewica dąży do równości małżeńskiej, ale ponieważ dla tej sprawy nie ma większości obecnie, to dąży do uchwalenia ustawy o związkach partnerskich.

Związki partnerskie? To nie ideologia

Jak sprawę komentują eksperci? – Dyskusje polityczne są burzliwe. Ale w społeczeństwie jest dużo szersze poparcie dla pomysłu wprowadzenia związków partnerskich, niżby to sugerował ton tejże politycznej debaty. Jest przestrzeń społeczna, w której można sprawę uregulować bez budzenia większych kontrowersji nie tylko wśród wyborców koalicji rządzącej, ale też poza nimi.