Prostytucja w Europie. We Francji klient ma płacić podwójnie

Uznano wtedy, że prostytucja to zawód nieróżniący się od innych. Został więc objęty ubezpieczeniami społecznymi, zasiłkami w czasie bezrobocia i świadczeniami emerytalnymi. W ogromnej mierze jest to fikcja, gdyż zaledwie niewielki odsetek osób zajmujących się prostytucją jest zarejestrowanych.

Ustawa sprzed kilku lat, mająca zapewnić im ochronę, wprowadziła wprawdzie kary do pięciu lat więzienia dla klientów, którzy korzystali z usług świadomi tego, że mają do czynienia z osobami zmuszanymi do nierządu. Jest to przepis martwy.

W Niemczech milion mężczyzn dziennie korzysta z usług prostytutek

W rezultacie prostytucja w Niemczech kwitnie. W kraju działa 2300 domów publicznych, bez większych przeszkód funkcjonuje prostytucja uliczna, gdzie swe usługi nawet za grosze oferuje wiele kobiet ze wschodniej części Europy, zwłaszcza z Bułgarii i Rumunii oraz Afryki, głównie z Nigerii.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Przesyłka od celebrytki dla Urzędu Skarbowego - urzędnicy w szoku Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy otrzymał od celebrytki kopertę z kilkunastoma zużytymi prezerwatywami w środku. Kobieta chciała w ten sposób udowodnić fiskusowi, że jej dochody pochodzą z nierządu i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

Ocenia się, że w branży pracuje do 400 tys. kobiet, z których usług korzysta milion mężczyzn każdego dnia. Ocenia się, że w czasie niedawnych piłkarskich mistrzostw Europy do Niemiec przybyło 14 tys. prostytutek obu płci. Niemieckie media nie od dzisiaj nazywają republikę federalną „burdelem Europy”. Mimo takich ocen niewiele wskazuje na to, aby cokolwiek miało się zmienić.