Rumunia: Niedźwiedź zabił 19-latkę. Podwojono liczbę zwierząt do odstrzału

Służby starają się ustalić, jak doszło do zdarzenia. Mężczyzna, który towarzyszył 19-latce twierdzi, że atak zwierzęcia był nieoczekiwany oraz że para nie prowokowała niedźwiedzia.

Władze Rumunii zdecydowały o podwojeniu liczby niedźwiedzi przeznaczonych do odstrzału

W Rumunii coraz częściej dochodzi do tego typu zdarzeń – niedźwiedzie chętnie schodzą do miast i szukają jedzenia. Turyści nierzadko nie stosują się do zasad i dokarmiają zwierzęta, a to sprawia, że chętniej zbliżają się one do człowieka.

Rumuński minister środowiska Mircea Fechet podkreśla, że populacja niedźwiedzia brunatnego w kraju wymknęła się spod kontroli. Obecnie liczyć ma ona około osiem tysięcy osobników.

Rumuński parlament po ostatnim ataku zatwierdził w ustawę umożliwiającą odstrzał 481 niedźwiedzi jeszcze w tym roku. To dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.