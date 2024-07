Plaga żmij na Dolnym Śląsku. „Widzę je na ścieżkach, na łąkach, koło ogrodów"

Jak postępować po ukąszeniu żmii zygzakowatej?

Przypominają też, że nie należy masować ani nacinać miejsca ukąszenia, nie odsysać jadu ustami, nie podawać alkoholu, leków „cucących” ani surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji lekarza. W przypadku ukąszenia należy wezwać lekarza, przemyć rankę wodą, ułożyć poszkodowanego wygodnie i okryć aby nie wykonywał zbędnych ruchów, podawać duże ilości płynów do picia, a powyżej miejsca ukąszenia założyć opaskę uciskową (nie za mocno i co 10 do 20 minut zwalniać jej ucisk na 1-2 minut).

„Jeśli nie gwarantujesz dopilnowania czasu zwalniania ucisku nie należy zakładać opaski. Bezpieczniej jest ochładzać miejsce ukąszenia np. woreczkami z lodem” – informuje MZUK i przypomina, że żmija zygzakowata jest gatunkiem chronionym w Polsce.