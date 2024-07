NATO liczy obecnie 32 członków. Organizacja powstała w 1949 roku jako odpowiedź na zagrożenie Europy ze strony ZSRR. Już po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą NATO powiększyło się o dwa neutralne dotychczas państwa — Szwecję i Finlandię.



Rosja, przed rozpoczęciem wojny z Ukrainą, proponowała Zachodowi rozmowy na temat przebudowy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, domagając się gwarancji, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód, a także że siły NATO wycofają się z krajów, które nie należały do NATO przed 1997 rokiem (a więc również z Polski). Już po rozpoczęciu wojny Rosja wielokrotnie oświadczała, że celem jej działań jest m.in. demilitaryzacja Ukrainy, co można rozumieć jako staranie o to, by kraj ten nigdy nie został członkiem NATO.



Ukraina byłaby najdalej wysuniętym na wschód członkiem NATO. Byłaby zarazem czwartą byłą republiką ZSRR, która przyłączyłaby się do Sojuszu — po Litwie, Łotwie i Estonii.



Sondaż: 42 proc. Polaków z wykształceniem wyższym chce Ukrainy w NATO po zakończeniu wojny

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy czy — ich zdaniem - Ukraina powinna zostać członkiem NATO.

„Tak, natychmiast” odpowiedziało 23,1 proc. badanych.