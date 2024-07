Chodzenie po schodach obciąża mechanizm schodów

Zdaniem dozoru technicznego, zakaz chodzenia po schodach ruchomych należy wprowadzić ze względów bezpieczeństwa, ponieważ chodzenie po takich schodach może prowadzić do upadków. TDT twierdzi też, że chodzenie po schodach ruchomych bardziej obciąża elementy układu napędowego schodów, co generuje dodatkowe koszty i zwiększa ryzyko wystąpienia awarii.

Co z osobami, które chcą szybciej wejść na stację lub z niej wyjść? Według Transportowego Dozoru Technicznego, powinny one korzystać z tradycyjnych schodów.

Brak informacji, czy Metro Warszawskie przyjmie do wiadomości argumentację dozoru i wprowadzi zakaz chodzenia po schodach ruchomych. Nie wiadomo też, jak zakaz taki miałby być egzekwowany.

TDT sprzeciwiał się chodzeniu po schodach już w 2018 r.

Przed rokiem w czerwcu Metro Warszawskie rozmieściło przy schodach ruchomych na stacjach informację o tym, że zabronione jest korzystanie ze schodów po ich wyłączeniu (unieruchomieniu). Rzeczniczka MW Anna Bartoń tłumaczyła, że zgodnie z normą europejską PN-EN115 schody ruchome są jak maszyny i nie mogą być traktowane jako stała klatka schodowa.

– Swoje stanowisko w tym zakresie wyraził również Transportowy Dozór Techniczny w piśmie przekazanym do spółki w dniu 29 października 2018 roku, w którym jednostka dozoru wyraziła sprzeciw przeciwko zezwoleniu na chodzenie po schodach ruchomych – mówiła Bartoń, cytowana przez portal Transport Publiczny. Według tego źródła, od początku 2021 r. do połowy 2023 r. na schodach ruchomych w warszawskim metrze doszło do 68 sytuacji, w których ktoś został poszkodowany. Na liście były upadki, potknięcia czy zdarzenia, do których doprowadziły osoby nietrzeźwe.