Zakaz aborcji w Teksasie. Prawie o jedną czwartą zgonów więcej z powodu wad wrodzonych

Paweł Kowal: Charków to zwrotny moment wojny. Zwycięstwo Rosjan byłoby hańbą dla Zachodu

Jeśli Władimir Putin wygrałby rozgrywkę o to miasto, oznaczałoby to strategiczną głupotę Zachodu o trudnych do przewidzenia skutkach – pisze z Charkowa szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.